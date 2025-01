Aceasta reprezinta prima decizie a unei instante din Romania care pune in aplicare decizia CJUE privind Sectia Speciala.

Curtea de Apel Pitesti a oferit luni, 7 iunie, o solutie intr-un dosar prin care constata ca Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ) nu mai exista. De la anuntul Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), aceasta este prima decizie a unei instante din Romania care pune in aplicare hotararea CJUE privind Sectia Speciala.

Judecatorii CA Pitesti au admis contestatia formulata de o asociatie de proprietari din judetul Arges, care reclamase un magistrat. In decizia istorica de luni, magistratii argeseni invoca Tratatul de functionare a UE si hotararea Curtii de Justitie a Uniunii Europene din 18 mai.

Judecatorii au stabilit ca SIIJ "nu este justificata de imperative obiective si verificabile legate de buna administrare a justitiei si nu este insotita de garantii specifice care sa permita, pe de o parte, sa se inlature orice risc ca aceasta sectie sa fie folosita ca instrument de control politic al activitatii reepectivilor judecatori si procurori susceptibil sa aduca atingere independentei acestora (...)".

"Incepand de azi, Sectia Speciala, creata nejustificat de Parlament si validata de Curtea Constitutionala, a fost scoasa in afara legii de catre justitia romana intrucat este contrara dreptului european", a comentat pe pagina sa de Facebook judecatorul Cristi Danilet decizia instantei.

Ads

"In baza art. 2 si art. 19 alineatul (1) al doilea paragraf TUE, Decizia 2006/928 si Hotararea Curtii de Justitie a Uniunii Europene (Marea Camera) din 18.05.2021 constata ca Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie din cadrul Ministerului Public, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie nu este justificata de imperative obiective si verificabile legate de buna administrare a justitiei si nu este insotita de garantii specifice care sa permita, pe de o parte, sa se inlature orice risc ca aceasta sectie sa fie folosita ca instrument de control politic al activitatii respectivilor judecatori si procurori susceptibil sa aduca atingere independentei acestora si, pe de alta parte, sa se asigure ca respectiva competenta poate fi exercitata in privinta acestora din urma cu respectarea deplina a cerintelor care decurg din articolele 47 si 48 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene", a transmis luni Curtea de Apel Pitesti.

Ads

Aceasta reprezinta prima decizie a unei instante din Romania care pune in aplicare decizia CJUE privind Sectia Speciala.

Judecatorul Cristi Danilet arata, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, marti, 18 mai, ca prin decizia Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) asupra modificarilor aduse Legilor Justitiei de catre guvernarea PSD-ALDE este ca principala concluzie este ca rapoartele MCV sunt obligatorii pentru Romania, si prin urmare, si desfiintarea Sectiei Speciale.

Judecatoru a notat o serie de concluzii:

"- decizia de infiintare a MCV si rapoartele MCV sunt obligatorii pentru Romania ca urmare a aderarii la UE. Asadar, ele nu sunt simple "recomandari" cum au sustinut in mod repetat niste asociatii nereprezentative ale magistratilor, o parte din politicieni, dar si Curtea noastra Constitutionala;

Ads

- Guvernul Romaniei a gresit cand a numit pe seful Inspectiei Judiciare;

- existenta SIIJ trebuie justificata si sa fie in afara controlului politic, dar cu respectarea obligatiilor din cadrul MCV. Avand in vedere ca in Raportul MCV din 2019 se atragea atentia Romaniei ca trebuie sa respecte recomandarile din raportul pe anul 2018 si ca in acesta din urma s-a spus ca modificarile legilor justitiei trebuie sa tina seama de cele stabilite de Comisia de la Venetia si GRECO care s-au opus SIIJ (considerata drept "anomalie" care afecteaza statul de drept), rezulta ca existenta SIIJ in afara ordinii europene", noteaza Cristi Danilet.

O reactie la decizia CJUE a avut si procuroarea DNA, Alexandra Carmen Lancranjan, care a notat, intr-o postare pe pagina ei de Facebook, principalele concluzii ale deciziei Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) privind reformele din Justitie ale guvernarii PSD-ALDE.

"In sfarsit a venit si hotararea CJUE!!! Desi unii se straduiesc sa sustina ca nu ar spune Curtea nimic important, pentru orice jurist de buna credinta rationamentul este usor de inteles cu privire la toate aspectele! Si...nu, CJUE nu spune ca vreo "reforma" a fost buna insa spune urmatoarele:

Ads

- MCV este obligatoriu, inclusiv rapoartele iar Romania trebuie sa puna in aplicare recomandarile

- nu se pot lua masuri care sunt contrare obligatiilor pe care Romania si le-a asumat in lupta impotriva coruptiei, conform deciziei 2006/928

- numirea politica a conducerii Inspectiei Judiciare este de natura sa incalce independenta justitiei

- pentru a fi compatibila cu dreptul UE infiintatea SIIJ ar fi trebuit sa fie justificata de criterii obiective si verificabile ce tin de buna administrare a justitiei

- pentru a fi compatibila cu dreptul UE functionarea SIIJ ar fi trebuit sa nu poata fi vazuta ca o forma de presiune fata de judecatori si procurori si sa nu interfereze cu obligatiile Romaniei privind lupta impotriva coruptiei

- autoritatile judiciare nationale au obligatia de a nu aplica dispozitiile interne contrare dreptului UE indiferent daca aceste dispozitii interne sunt de natura legislativa sau constitutionala

In ceea ce priveste SIIJ rationamentul este usor de intuit: Romania este obligata sa respecte MCV si sa puna in practica recomandarile, MCV a criticat constant existenta sectiei speciale si a subliniat necesitatea desfiintarii acesteia deci...", a scris aceasta pe pagina ei de Facebook.

Ads