Scandal in coalitie pe desfiintarea Sectiei Speciale. UDMR se opune ca DNA sa ancheteze magistrati SURSE

Decizia ar echivala cu infiintarea unei noi sectii speciale, dar sub alt nume. Ministrul Justitiei, Stelian Ion, se opune categoric, sustin surse politice pentru Ziare.Com.Liderii coalitiei de guvernare se vor intalni miercuri pentru a discuta despre desfiintarea Sectiei Speciale pentru magistrati, ca urmare a recomandarii Comisiei de la Venetia. Proiectul de lege initiat de Ministerul Justitiei a trecut de Camera Deputatilor, insa cu un amendament scandalos: magistratii au primit superimunitate in schimbul desfiintarii Sectiei Speciale.Proiectul de afla in sertarele Senatului, iar ministrul Justitiei, Stelian Ion, a cerut sesiune extraordinara, astel incat problema Sectiei Speciale sa fie transata. Insa cheia e la UDMR.Liderii maghiari sprijina, verbal, demersul Ministrului Justitiei, insa cu o mentiune radicala: nu vor ca dosarele magistratilor sa fie cercetate de procurorii DNA, pe motiv ca, in trecut, institutia condusa de Laura Codruta Kovesi a facut abuzuri. UDMR ar vrea ca dosarele magistratilor sa fie anchetate exclusiv de Sectia de urmarire penala din cadrul Parchetului General. "Asta ar echivala cu infiintarea unei noi sectii speciale sub un alt nume", sustin surse din coalitia de guvernare.Ministrul Justitiei, Stelian Ion, sustine revenirea la practica de dinaintea aparitiei Sectiei Speciale, cand magistratii erau anchetati in functie de fapta. Spre exemplu, faptele de coruptie erau anchetate de DNA, faptele de crima organizata de DIICOT, iar restul faptelor marunte comise de judecatori sau de procurori intrau in atributiile Sectiei de urmarire penala de la Parchetul General.Acum, liderii UDMR insista ca DNA sa fie scos total din anchetarea magistratilor: sa nu cerceteze nici macar faptele de coruptie, sustin sursele citate. Fara voturile UDMR, proiectul de lege nu poate trece de Senat , in conditiile in care PSD si AUR se opun demersului actualei puteri.Comisia de la Venetia a recomandat desfiintarea Sectiei Speciale si anularea superimunitatii pentru magistrati, in forma introdusa la Camera Deputatilor.