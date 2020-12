Anca Dragu: Senatul trebuie sa revina la rolul sau legitim, adica un for al dezbaterilor si nu un instrument al intereselor inguste de grup

"Va asigur ca voi fi un presedinte al Senatului echidistant si corect, nu voi tine cont de culoarea politica. Imi doresc ca intreg mandatul acestui Senat sa stea sub auspiciul notiunii de respect. Respect pentru cetatenii acestei tari, respect pentru cei pe care ii reprezentam, respect fata de colegi. Respectul, din punctul meu de vedere, inseamna in primul rand sa constientizam faptul ca un senator nu se afla deasupra legii, ci trebuie sa fie in slujba si in serviciul cetatenilor. Respect inseamna ca Senatul trebuie sa revina la rolul sau legitim, adica un for al dezbaterilor si nu un instrument al intereselor inguste de grup. Politicienii trebuie sa se gandeasca exclusiv la binele public, nu la binele personal.", a subliniat presedintele Senatului.Ea a mentionat ca isi propune ca Senatul Romaniei sa fie o institutie "transparenta, deschisa oamenilor", sa recastige prin "deschidere si profesionalism" increderea romanilor in Parlament - institutia cea mai importanta si reprezentativa intr-o democratie , in conditiile in care, "in acest moment, Parlamentul se afla la cote minime in ceea ce priveste gradul de incredere, sub 10% in ultimele sondaje, pe ultimul loc intre institutiile statului roman".Dragu a mai precizat ca isi propune sa simplifice procedurile birocratice din Senat, prin cresterea gradului de digitalizare, adaugand ca dreapta politica si Parlamentul trebuie sa se adapteze la "vremurile ce sunt in schimbare"."Imi propun sa crestem gradul de digitalizare a institutiei Senatului pentru a simplifica procedurile birocratice ce consuma timp si pentru a veni mai aproape de cetatean facilitand accesul oricarui cetatean roman la documentele de interes public si la activitatile pe care le desfasuram. Vremurile sunt in schimbare, dreapta politica si Parlamentul trebuie sa se adapteze. Imi propun, de asemenea, sa legiferam in baza studiilor de impact si analizelor de oportunitate si sa crestem capacitatea Parlamentului de a urmari rezultatele aplicarii legilor. Sa legiferam cu buna credinta, avand in vedere exclusiv bunastarea si interesele romanilor", a sustinut seful Camerei superioare a Parlamentului.Nu in ultimul rand, Anca Dragu a relevat faptul ca o femeie a ajuns cel de-al doilea om in stat."Ma aflu aici, in fata dumneavoastra, intr-o ipostaza in care s-au mai aflat 46 de persoane, atatia presedinti avand Senatul din 1864 de la infiintare si pana astazi. Astazi este o premiera, asistam la un moment unic in istoria Romaniei, prima zi in care presedintele Senatului - cel de-al doilea om in stat - este o femeie. Un gand care ma onoreaza si ma responsabilizeaza. Sper ca acest moment sa reprezinte o incurajare si o motivatie in plus pentru implicarea cat mai multor femei in politica si in viata sociala in general", a conchis presedintele Senatului.