VIDEO Cine este Anca Dragu, prima femeie care conduce Senatul Romaniei. Considerata unul dintre cei mai buni economisti din tara

Cine este Anca Dragu, sefa Senatului

"Va asigur ca voi fi un presedinte al Senatului echidistant si corect, nu voi tine cont de culoarea politica. Imi doresc ca intreg mandatul acestui Senat sa stea sub auspiciul notiunii de respect.Respect pentru cetatenii acestei tari, respect pentru cei pe care ii reprezentam, respect fata de colegi. Respectul, din punctul meu de vedere, inseamna in primul rand sa constientizam faptul ca un senator nu se afla deasupra legii, ci trebuie sa fie in slujba si in serviciul cetatenilor.Respect inseamna ca Senatul trebuie sa revina la rolul sau legitim, adica un for al dezbaterilor si nu un instrument al intereselor inguste de grup. Politicienii trebuie sa se gandeasca exclusiv la binele public, nu la binele personal", a declarat Anca Dragu imediat dupa incheierea votului din plenul Senatului.Anca Dragu obtinut 75 de voturi "pentru" si 51 "impotriva", invingandu-l astfel pe Lucian Romascanu , propunerea PSD pentru functia de presedinte al Senatului.Anca Paliu Dragu a fost economist in cadrul Directoratului general de economie si finante al Comisiei Europene.Intre 1996 si 2001 a lucrat ca economista in cadrul Bancii Nationale a Romanie si, intre 2001 si 2013, a lucrat pentru Fondul Monetar Internationale.Intre 2013 si 2015 a lucrat ca analist economc in cadrul Comisiei Europene, post de pe care va pleca pentru a ocupa functia de ministrul al Finantelor in cabinetul condus de Dacian Ciolos intre 17 noiembrie 2015 si 4 ianuarie 2017.A fost recrutata din 2013 de Comisia Europeana, dupa ce in timp de 11 ani a lucrat in cadrul biroului de la Bucuresti al FMI (2001-2013). Intre 1996-2001, Paliu Dragu a fost economist in cadrul Bancii Nationale.Este licentiata in Finante-Banci, ASE, si in Politici Publice si Integrare Europeana - SNSPA.Are un program de studii avansate de Economie si Afaceri Internationale la Universitatea George Washington, si a obtinut titlul de doctor in finante de la ASE.In perioada in care a fost analist la Directia Generala pentru Afaceri Economice si Financiare a Comisiei Europene, Anca Dragu s-a ocupat de furnizarea de consultanta economica asupra reformelor structurale in statele membre si UE.A contribuit la dezvoltarea si imbunatatirea aplicarii unui cadru pentru prevenirea si corectarea dezechilibrelor macroeconomice (Procedura Dezechili-brelor Macroeconomice care face parte din guvernarea cunoscuta sub numele de "six pack"), ca parte a supravegherii multilaterale consolidate, in conformitate cu "semestrul european".La Fondul Monetar, Anca Dragu a fost responsabil pentru monitorizarea economica si analiza sectoriala a economiei romanesti; evaluarea performantei economice in cadrul programelor de sprijin FMI (2001-2003, 2004-2006, 2009-2011, 2011).Din anul 2009, activitatea a implicat o cooperare stransa cu echipele Bancii Mondiale si Comisiei Europene privind Romania cu privire la programul de finantare comun.La BNR , Paliu Dragu a lucrat in cadrul Directiei de Reglementare si Autorizare, fiind responsabila pentru elaborarea regulamentului privind regimul rezervelor minime obligatorii, lichiditatea bancilor, expunerea valutara, derivati, fondurile proprii si de provizionare, imbunatatirea sistemului de asigurare a depozitelor, instrumentelor financiare derivate, rezervelor minime obligatorii si analiza impactului economic al acestor reglementari.Dragu a facut parte din echipa care a elaborat programului de restructurare a bancii de stat "BANCOREX". Mai multi specialisti o considera unul dintre cei mai buni economisti din Romania.Citeste si: