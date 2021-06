Scandal in Senat pe Legea Romexpo. Silvia Dinica (USR) o acuza pe Iulia Scantei (PNL) ca face jocurile dezvoltatorului imobiliar

Concret, legea prevede in esenta trecerea gratuita a terenului de peste 40 de hectare pe care se afla Complexul Expozitional Romexpo din proprietatea statului in proprietatea Camerei de Comert si Industrie a Romaniei. Pe terenul respectiv ar urma sa se construiasca cel mai mare proiect imobiliar din Romania, dezvoltat de omul de afaceri Iulian Dascalu si Camera de Comert. Investitia ar include un centru de conferinte si congrese, 14 turnuri de birouri, Muzeul de Istorie Monetara, cel mai mare oceanarium din tara si un hotel de cinci stele. Actul normativ a fost retrimis de presedintele Klaus Iohannis pentru reexaminare.Silvia Dinica afirma ca Iulia Scantei a dorit sa scoata Comisia Economica din circuitul de avizare a legii pe motiv ca saptamana viitoare a anuntat o dezbatere cu toate partile implicate si interesate, de la primarie, Consiliul Concurentei, Ministerul Justitiei, Camera de Comert si oameni de afaceri. Dinica mai sustine ca Scantei ar mai fi dorit ca legea sa primeasca rapid aviz in Comisia Economica asa cum s-a intamplat la Comisia Juridica.Postarea senatoarei Silvia Dinica"Alerta: Interesele imobiliare incearca sa faca agenda SenatuluiSingura bariera in calea adoptarii legii Romexpo in Senat, prin care statul cedeaza gratuit un teren din Bucuresti care valoreaza sute de milioane de euro, este Comisia Economica, pe care o prezidez.Presiunile care se fac pentru adoptarea rapida a proiectului de lege au depasit orice limita, acum se incearca scoaterea Comisiei Economice de la raportul pe aceasta lege. Ca sa ajunga la vot in plenul Senatului, legea trimisa la reexaminare de Presedintele Iohannis, are nevoie de raport de la Comisia economica si de la Comisia juridica.In urma cu o saptamana, Comisia juridica prezidata de Iulia Scantei a aprobat pe repede inainte un raport de adoptare, cu amendamente , fara consultarea Consiliului Concurentei, fara dezbatere, fara transparenta. Unul dintre amendamente este chiar despre posibilitatea realizarii in termen de maxim 40 de ani a unei potentiale investitii de la data transferului de proprietate despre care nu avem nicio descriere clara, facandu-se referire doar generic la "proiecte de dezvoltare urbana".Mai mult, depasindu-si complet atributiile, senatoarea Iulia Scantei a incercat sa forteze punerea legii si pe ordinea de zi a Comisiei Economice ca sa dam un vot la fel de repede. M-am opus acestei initiative si planul a esuat.Am anuntat, insa, ca saptamana viitoare, joi, organizam la Comisia Economica o dezbatere pe tema legii cu toate partile implicate si interesate, de la primarie, Consiliul Concurentei, Ministerul Justitiei, Camera de Comert si oameni de afaceri.Intre timp aflu ca doamna Scantei a depus la Biroul Permanent al Senatului o adresa prin care ma acuza de blocarea activitatii Senatului pentru ca nu am dat raport legii si, mai mult, cere scoaterea Comisiei Economice de la raportul pe aceasta lege, pe motiv ca aceasta comisie nu are competenta necesara pe subiect.Ii reamintesc si public doamnei Scantei ca in legislatura trecuta cand a fost discutata prima data aceasta lege, Comisia Economica a fost singura comisie raportoare pe subiect. In legislatura prezenta, Comisia juridica A CERUT sa fie repartizata pentru raport comun, alaturi de Comisia Economica, dupa intoarcerea legii pentru reexaminare.Vreau sa cred ca toti senatorii si toate partidele pun pe primul plan interesele Romaniei si nu interesele imobiliare ale unor grupuri. Tocmai de aceea, terenul de la Romexpo nu poate fi cedat gratuit de stat. Avem nevoie sa ne valorificam activele statului in mod transparent si printr-o licitatie deschisa adresata pietei si cu respectarea competitiei."