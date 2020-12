DSP Bucuresti sustine ca adeverinta Dianei Sosoaca nu este valabila. Senatoarea AUR ameninta cu plangeri penale Senatul, DSP-ul si presa

Senatoarea va trebui sa mearga la cabinetul de Medicina Muncii din Senat, iar pana atunci sa poarte masca. "A venit raspunsul de la DSP ca adeverinta nu este valabil emisa conform ordinului 874/2020, pentru ca adeverintele care fac posibila exceptarea de la purtatul mastii trebuie sa fie emise de medicul de medicina a muncii.Ori in cazul dumneaei trebuie sa obtina o adeverinta de la medicul de medicina a muncii din Senat, care pe baza recomandarilor facute de medicul de familie si confirmate de un medic specialist, spune ca bolile pe care le are sunt din categoria celor care au nevoie de oxigenare" a declarat senatoarea Laura-Iuliana Scintei, presedinta Comisiei de validare din Senat, pentru Libertatea "Am informat-o pe doamna Sosoaca, i-am prezentat punctul de vedere, am indrumat-o catre medicul de medicina muncii din cadrul Senatului Romaniei. Pana va obtine un document legal, emis de Medicina Muncii a Senatului, pe baza recomandarii medicului specialist care spune ca sufera de o boala care ii afecteaza capacitatea respiratorie, doamna senator trebuie sa poarte masca in plenul Senatului Romaniei, lucru pe care l-a inteles. In cadrul comisiei de validare, pe durata intregului proces de validare, doamna Sosoaca a purtat masca", a spus Scinteie.Senatoarea AUR a spus intr-un live Facebook ca va depune plangere penala contra Senatului, DSP-ului si presei."Cred ca astia nu stiu cu cine se pun. Am fost anuntata ca adeverinta mea medicala si adresa de la comisia de validare catre DSP au fost facute publice, cu toate datele mele confidentiale si cu codurile bolilor mele expuse presei. In acest moment mi s-a incalcat toate drepturile cu privire la confidentialitatea datelor de identititate si cu privire la confidentialitatea starii mele de sanatate. Si va spun, din acest moment voi face plangeri penale atit impotriva membrilor Senatului, cat si de la Ministerului Sanatatii, DSP-uri, cat si impotriva celor din presa care si-au permis sa publice datele mele fara acordul meu", a spus Sosoaca.