Eliminarea sporului de Covid din prefecturi si inghetarea punctului de pensie, adoptate de Senat

In favoarea ordonantei in forma Guvernului au votat 72 de senatori si 61 au fost "impotriva".Potrivit ordonantei, nu se acorda vouchere de vacanta pentru anul in curs pentru ca valabilitatea celor emise in 2019 si 2020 a fost prelungita, iar valoarea punctului de pensie se mentine la 1.442 lei, majorarea pensiilor urmand sa aiba loc de la 1 ianuarie 2022.O alta masura inclusa in ordonanta se refera la acordarea unei reduceri de 50% pentru transportul pe calea ferata pentru studenti, fata de gratuitatea pentru calatorii nelimitate de care beneficiau cursantii din invatamantul superior."Studentii inmatriculati la forma de invatamant cu frecventa, in institutiile de invatamant superior acreditate, in varsta de pana la 26 de ani, beneficiaza de tarif redus cu 50% pe mijloacele de transport local in comun, transportul intern auto, cu metroul, precum si pentru transportul intern feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a si naval, pe tot parcursul anului calendaristic. Studentii orfani sau proveniti din casele de copii beneficiaza de gratuitate pentru aceste categorii de transport", se arata in OUG 8/2021.