Fostul ministru al Sanatatii, Florian Bodog, afla daca ramane fara imunitate

"La PNL decizia referitoare la voturile pe solicitarile venite de la parchet este constanta: vot deschis, la vedere, in favoarea solicitarii. E o chestiune de principiu ca fiecare institutie sa fie lasata sa-si desfasoare activitatea, fara sa aiba blocaje din partea altora. Senatul Romaniei respecta acest principiu. PNL va vota favorabil, ca de fiecare data. E treaba ulterioara a justitie sa deruleze procedurile. Noi legiferam, nu gasim vinovati", a explicat Alina Gorghiu, luni pentru News.ro.Comisia juridica a Senatului a adoptat luni raport de respingere pentru cererea DNA privind avizarea urmaririi penale in cazul fostului ministru al Sanatatii Florian Bodog. Urmeaza votul intr-un plen al forului legislativ . Vicepresedinta Comisiei juridice Elena-Simona Spataru a declarat, pentru News.ro, ca USR -PLUS va cere ca votul la plen sa fie, tot cu bile, insa la vedere, pentru a vedea fiecare senator daca isi asuma votul si cum si-l asuma.Liderul deputatilor PSD Alfred Simonis a anuntat ca senatorii social-democrati vor vota pentru incuviintarea urmariri penale in cazul fostului ministru al Sanatatii Florian Bodog.DNA solicita avizul Senatului pentru urmarirea penala a fostului ministru al Sanatatii Florian Bodog, fiind a doua oara cand o astfel de solicitare il vizeaza pe acesta.Fostul ministru este suspectat de abuz in serviciu, fals intelectual, fals in inscrisuri sub semnatura privata.Conform procurorilor, acesta ar fi actionat in mod direct pentru ca o persoana angajata in functia de consilier personal sa isi incaseze drepturile salariale pe o perioada de 12 luni fara sa se fi prezentat la serviciu si fara sa fi prestat activitatile la care era obligata prin contract si ar fi semnat in locul persoanei respective o serie de acte.