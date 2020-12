Grupurile parlamentare din Senat si-au ales conducerea pentru prima sesiunea ordinara

Grupul senatorial al PSD , care are 46 de membri, este condus de Lucian Romascanu , vicelideri fiind Liviu-Lucian Mazilu, Liliana Sbarnea, Florian Bogdan Matei Bodog, iar secretar - Cristina Stocheci.Grupul senatorial al PNL , care are in componenta 41 de senatori, il va avea ca lider pe Virgil Guran, vicelideri Eugen Tapu Nazare, Cristina Ioan, Cristian Chirtes, Ion Iordache, Nicolae Neagu , Danut Bica, Cristian-Augustin Niculescu-Tagarlas, secretar - Liviu-Dumitru Voiculescu.Grupul USR PLUS din Senat , format din 25 de membri, este condus de Radu Mihai Mihail , vicelideri fiind Dragos Popescu, Narcis Mircescu, Simona Spataru si Robert Zob.Cei 14 senatori AUR sunt condusi de Claudiu Tarziu, cu vicelideri Sorin Lavric si Rodica Boanca, secretar - Diana Sosoaca.Grupul senatorial UDMR are 9 membri si va fi condus de Atilla Csecke, vicelider - Laszlo Fejer, secretar - Karoly Zsolt Csaszar.