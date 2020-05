Legea starii de alerta intra azi in Senat. E nevoie de raport de la Comisia Juridica

Ziare.

Legea cuprinde unele masuri temporare si, dupa caz, graduale, pe care autoritatile le pot lua pentru a reduce raspandirea virusului, dupa iesirea din starea de urgenta.Plenul Senatului se reuneste, marti, de la ora 14:00, unul dintre proiectele inscrise pe ordinea de zi fiind legea privind masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.Legea trebuie dezbatuta in procedura de urgenta, Senatul fiind prima Camera sesizata.Proiectul de lege initiat de Guvern prevede "instituirea, pe durata starii de alerta declarate in conditiile legii, in vederea prevenirii si combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, a unor masuri temporare si, dupa caz, graduale, in scopul protejarii drepturilor la viata, la integritate fizica si la ocrotirea sanatatii, inclusiv prin restrangerea exercitiului altor drepturi si libertati fundamentale".In mai multe capitole distincte, actul normativ prevede, printre altele, masuri pentru sectorul economic, in domeniul sanatatii, muncii si protectiei sociale, transportului si infrastructurii, dar si in domeniul educatiei.De asemenea, actul normativ stabileste regimul sanctiunilor si contraventiilor pentru incalcarea restrictiilor instituite in starea de alerta.Seful cancelariei premierului, Ionel Danca, a anuntat, luni, dupa sedinta de guvern, masurile incluse in proiectul de lege privind starea de alerta Printre acestea se afla obligativitatea purtariii mastii in spatiile publice inchise, faptul ca restaurantele si mall-urile raman inchise, ca firmele trebuie sa instituie programe individualizate pentru angajati, astfel incat intre salariati sa se asigure existenta unui interval de o ora la inceperea si la terminarea programului de munca, intr-o perioada de trei ore.Premierul Ludovic Orban a anuntat, luni seara, ca are incredere ca Parlamentul va dezbate cu celeritate Legea starii de alerta, astfel incat aceasta sa intre in vigoare in cat mai scurt timp.Pana la intrarea in vigoare a eventualei legi, restrictiile vor fi impuse prin decizii ale Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta.Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca, dupa incetarea starii de urgenta, se va intra in starea de alerta, in incercarea de a limita raspandirea pandemiei.Autoritatile sanitare au precizat, in repetate randuri, ca relaxarea masurilor, care incepe in 15 mai, se va realiza treptat, in pasi de cate doua saptamani, pentru a putea fi evaluate efectele epidemiologice.In cazul in care numarul imbolnavirilor creste, ar putea fi reintroduse restrictii.Pana luni, la pranz, 15.588 de persoane erau infectate cu noul coronavirus, iar pana luni seara numarul deceselor era de 982.