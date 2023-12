Noua lege a minelor, paravanul pentru Rosia Montana, a picat la limita in Senat

Modificarea Legii minelor a fost respinsa, luni, in plenul Senatului, fiind exprimat un numar de voturi sub minimum necesar pentru adoptarea acesteia, dupa o serie de dispute aprinse intre senatorii PDL si cei ai puterii in ceea ce priveste prevederile acesteia.

Proiectul de lege a fost transmis Camerei Deputatilor in calitate de camera decizionala, insa nu a putut fi adoptat in Senat. Dupa trei incercari de vot, proiectul doar 85 de voturi "pentru", 6 voturi "impotriva" si 3 abtineri. Pentru adoptarea proiectului, care are caracter organic, erau necesare 87 de voturi favorabile.

Respingerea initiativei a venit pe fondul disputelor intre senatorii PDL si cei ai puterii in ceea ce priveste prevederile acesteia, dar si a solicitarii PSD de reluare a votului initial pe raportul cu amendamente al comisiei economice, care in prima instanta fusese respins.

"Aceasta lege poate fi numita Legea Rosia Montana doi, sau reloaded, sau Legea Rosia Montana sub acoperire. In ea sunt trecute toate drepturile si procedurile speciale, cu derogari, trecute in legea anterioara pe care am respins-o", a acuzat in timpul dezbaterilor senatorul PDL Nicolae Vlad Popa.

In schimb, grupurile parlamentare ale PSD, PNL si PP-DD au anuntat ca sustin adoptarea propunerii legislative.

Ads

Paravan pentru Rosia Montana

In forma modificata a legii minelor articolele din proiectul de lege al Guvernului pentru Rosia Montana au fost practic mutate.

Proiectul are 88 de amendamente. Unul dintre cele mai importante se refera la redeventa, respectiv o cota procentuala de 6% din valoarea productiei miniere pentru metale nobile de aur si argint in cazul proiectelor miniere de interes public deosebit, valoare ce va ramane nemodificata pe intreaga durata a proiectelor miniere respective.

In plus, daca proiectul devine lege, se va face mai usor exploatarea de la Rosia Montana. Mai precis, pentru ca o astfel de exploatare sa inceapa ar fi nevoie ca proiectul respectiv sa fie declarat de interes public national printr-o hotarare de guvern.

De asemenea, s-a adaugat un punct nou, ca amendament, respectiv o redeventa pentru ape de izvor la sursa se stabileste in echivalentul a 2 euro/1.000 litri la cursul de schimb oficial lei/euro stabilit in prima zi lucratoare a lunii octombrie din anul precedent publicat in jurnalul oficial al Uniunii Europene.

Mai mult, conform noii legi, exproprierile vor fi facute la fel ca in cazul drumurilor, fara ca proprietarul sa aiba drept de refuz, ci doar posibilitatea atacarii in instanta a sumei primite de la titularul licentei.

Ads