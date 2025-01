Ordonanta de Urgenta privind interceptarile a fost depusa la Senat

Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind interceptarile a fost inregistrata la Senat pentru intrarea in procesul legislativ, urmand ca adoptarea ei sa se faca in regim de urgenta. Surse parlamentare estimeaza votul in camera decizionala in circa doua saptamani.

Textul OUG urmeza sa fie adoptat ca lege mai intai de catre Senat, urmand ca apoi sa fie trimis la Camera Deputatilor, care este forul decizional, informeaza News.ro.

In urma deciziei CCR, Guvernul a aprobat, in sedinta speciala de vineri, Ordonanta de Urgenta care stabileste ca interceptarile in materie penala si de securitate nationala vor putea fi realizate prin Centrul National de Interceptare a Comunicatiilor. Anterior, actul normativ a fost avizat in CSAT.

Textul Ordonantei a fost publicat in Monitorul Oficial in cursul serii de luni.

Ministrul Justitiei, Raluca Pruna, a explicat ca solutia gasita de Guvern, prin actuala OUG, poate fi una temporara, insa depinde de societate, care va trebui sa decida ce fel de "arhitectura" doreste sa aiba in privinta interceptarilor, iar o dezbatere in acest sens este necesara.

Ordonanta de Urgenta privind interceptarile adoptata, vineri, de Guvern modifica patru acte normative, respectiv Codul de procedura Penala, Legea privind organizarea judiciara, Legea privind organizarea si functionarea DIICOT, dar si a celei SRI, pentru aplicarea noilor reglementari.

Prin acest act normativ, Centrul National de Interceptare a Comunicatiilor este desemnat sa obtina, prelucreze si stocheze informatii in domeniul securitatii nationale, iar la cererea organelor de urmarire penala sa asigure accesul la sistemele tehnice in conditii stabilite prin protocoale de cooperare.

Potrivit OUG, organele SRI vor putea fi desemnate organe de cercetare penala in cazuri de securitate nationala si terorism in domeniul interceptarilor.

