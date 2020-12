Presedintele Senatului: Nu am sustinut unicameralismul, dar este nevoie, pe baza unei analize, de reducerea numarului de parlamentari

"Avem un referendum din noiembrie 2009 in care cetatenii romani si-au exprimat dorinta ca numarul de parlamentari sa fie semnificativ redus la 300 si Parlamentul sa fie unicameral , in loc de bicameral . (...) Eu nu am sustinut niciodata aspectul de unicameralism. Am discutat strict de numarul de parlamentari. Sustin in continuare ca este nevoie de reducerea acestui numar de parlamentari, dar trebuie sa analizam implicatiile acestor propuneri. Sa vedem o analiza, in ce masura avem nevoie de un numar x de parlamentari pentru a acoperi comisiile de specialitate din Parlament, care trebuie sa reflecte structura guvernului, pentru ca acolo este munca de fond in procesul de legiferare. Nu vrem sa transformam acest subiect al referendumului pentru 300 de parlamentari intr-un subiect populist si vrem sa acordam atentia cuvenita acestui referendum si dorintei poporului, sa ascultam toate partile implicate - societatea civila, expertii in drept constitutional, Curtea Constitutionala. Toata lumea trebuie sa iti spuna parerea despre acest subiect si Parlamentul sa ia cea mai buna decizie", a afirmat Dragu la Gandul live.Ea a mentionat ca nu ii teama de o eventuala pierdere a "scaunului" de parlamentar."Mie si nici colegilor mei nu ne este frica de pierderea scaunului. Noi trebuie sa slujim cetateanul roman care ne-a trimis in Parlament. Daca ne uitam la aceasta incredere foarte scazuta in Parlament de sub 10%, cred ca are legatura cu aceasta balbaiala pe diferite subiecte importante. (...) Relatia cetatenilor cu Parlamentul este una atat de proasta, normal ca oamenii se intreaba de ce avem nevoie de sute de parlamentari?", a adaugat Dragu.Presedintele Senatului a amintit ca, printr-o decizie din 2011, Curtea Constitutionala a analizat aspectul unicameralismului si a spus ca un Parlament unicameral ar incalca traditia democratica a Romaniei si ar presupune o modificare a Legii fundamentale.