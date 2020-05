Proiectul cu masurile pentru perioada starii de alerta a fost votat de Senat, dar cu 67 de pagini de modificari

Ziare.

Proiectul, care a primit raport de admitere cu amendamente in Comisia juridica, a fost insusit de plen cuProiectul merge la Camera Deputatilor, decizionala, care il va dezbate si vota miercuri.PNL a acuzat pe mai multe voci ca PSD a modificat in profunzime proiectul adoptat de guvern luni, asa ca initial a anuntat ca se va abtine de la vot, insa pana la urma a votat noua forma, relateaza Digi24.Modificarile facute in Senat se intind pe 67 de pagini. Printre ele se afla eliminarea restrictiilor privind izolarea si carantinarea, in schimb se introduce deschiderea teraselor, mai transmite Digi24.Documentul trebuie acum redactat de functionarii parlamentari si trimis la Camera Deputatilor, moment in care am putea si noi sa il vedem. Este insa greu de crezut ca deputatii ar putea vota in cunostinta de cauza, avand in vedere modificarile stufoase."In vederea prevenirii si combaterii efectelor unei pandemii, epidemii sau epizootii, prezenta lege reglementeaza regimul starii de alerta, domeniile vizate, masurile si procedurile aplicabile si autoritatile publice responsabile", a stabilit Senatul.Potrivit forme amendate de Senat, proiectul prevede ca starea de alerta se instituie, pe intreg teritoriul tarii sau doar pe teritoriul unor unitati administrativ-teritoriale, de Guvern pentru 30 de zile si poate fi prelungita, pentru cel mult 30 de zile, prin hotarare a Guvernului, la propunerea ministrului Afacerilor Interne."Cand starea de alerta se instituie pe intreg teritoriul tarii, masura se supune incuviintarii Parlamentului. Parlamentul se pronunta in sedinta comuna a Senatului si Camerei Deputatilor, in termen de 5 zile de la data solicitarii de incuviintare. Daca Parlamentul respinge solicitarea de incuviintare, starea de alerta inceteaza de indata", se arata in actul normativ modificat de Senat.