Sedinta Biroului permanent al Senatului, amanata de doua ori din lipsa de cvorum

Pe ordinea de zi de luni a Biroului permanent al Senatului ar fi trebuit sa figureze cererea de reexaminare a presedintelui Klaus Iohannis a legii care stabileste ca Parlamentul si nu Guvernul fixeaza data scrutinului pentru alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor. Biroul permanent urma sa repartizeze catre comisiile de resort aceasta cerere pentru raport.De asemenea, in sedinta Comisiei pentru romanii de pretutindeni din Senat , sesizata de Biroul permanent pentru aviz in cazul propunerii legislative prin care alegerile parlamentare ar putea fi amanate pana in martie anul viitor, dezbaterea acestui act normativ a fost amanata.