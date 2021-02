Senatul a votat pentru desfiintarea Institutului Revolutiei Romane, condus de Ion Iliescu

"Astept de mult timp legea asta! Vine tarziu, dar e o gura de aer proaspat.Senatorii juristi ai majoritatii au votat pentru desfiintarea celui mai faimos institut pentru inutilitatea sa, condus de doi indivizi judecati pentru crime impotriva umanitatii in Dosarul Revolutiei: Ion Iliescu si Gelu Voican Voiculescu. Au primit ani intregi bani multi de la bugetul de stat ca sefi ai Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989. Ca sa tina umbra deasa pe evenimentele din 1989.In sedinta Comisiei juridice, PSD -istii au reactionat in bataie de joc la adresa romanilor, care asteapta de mai bine de 30 de ani sa afle adevarul despre cele intamplate in 1989. Hai la plen, ca suntem camera decizionala!", a scris Alina Gorghiu miercuri pe Facebook Pe 9 octombrie 2020, presedintele Klaus Iohannis a retrimis in Parlament Legea pentru respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 91/2019 privind desfiintarea Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989, transmite Administratia Prezidentiala. Seful statului argumenteaza ca ascest institut nu a reusit sa-si dovedeasca utilitatea, ci "a generat, prin activitatea sa si contrar obiectivului sau stabilit prin lege , numeroase tensiuni si controverse in spatiul public"."Solutia adoptata de Parlament in sensul respingerii ordonantei de desfiintare a Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989 trebuie reanalizata, in conditiile in care acest institut si-a dovedit de-a lungul timpului ineficienta. In acest sens, apreciem ca solutia legislativa de aprobare prin lege a OUG nr. 91/2019 ar fi in total acord cu prerogativele de control parlamentar conferite de legiuitorul constituant Parlamentului, ceea ce implica maxima responsabilitate in analiza activitatii unor asemenea institutii. Din aceasta perspectiva, decizia de a remedia cheltuirea ineficienta de fonduri publice prin desfiintarea institutiilor care nu servesc scopului pentru care acestea au fost create reprezinta nu numai o atitudine consonanta cu rolul conferit Parlamentului prin Legea fundamentala - aceea de organ reprezentativ suprem al poporului roman - ci si o proba de atasament al parlamentarilor, in exercitarea mandatului, fata de interesele cetatenilor, precum si o dovada de autentica moralitate", arata motivarea sefului statului pentru retrimiterea actului normativ in Parlament.Pe 24 septembrie 2020, Curtea Constitutionala a respins ca neintemeiata, cu unanimitate de voturi, obiectia Guvernului pe Legea pentru respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului 91/2019 privind desfiintarea Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989. Prin urmarea, actul normativ este constitutional, decizia CCR fiind definitiva.Grupul pentru Dialog Social (GDS) a publicat pe Facebook o scrisoare deschisa catre liderii politici prin care cere desfiintarea Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989, condus de Ion Iliescu. ONG -ul sustine ca finantarea acestei institutii de catre stat este nejustificata."Reamintim faptul ca a fost data deja o ordonanta de urgenta pentru desfiintarea acestui Institut (in 30 decembrie 2019, de catre guvernul condus de Ludovic Orban ), dar majoritatatea PSD din Parlament a respins acea ordonanta.Presedintele Romaniei Klaus Johannis a solicitat Parlamentului reexaminarea legii prin care a fost respinsa ordonanta de urgenta, subliniind ca institutia "nu a actionat in vederea atingerii scopului si misiunii pentru care a fost infiintata", se arata in scrisoarea deschisa.Mai mult, membrii GDS sustin ca este "un act de ipocrizie si impostura stiintifica" sa fie scoase pe banda rulanta lucrari si studii despre evenimentele de la Revolutie, fara sa fie numiti autorii crimelor.