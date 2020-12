Senatul se reuneste marti in plen. Vor fi alesi membrii Biroului permanent

Conform programului afisat pe site-ul Senatului, incepand cu ora 10,00 sunt programate lucrari in plen si anume alegerea celor patru vicepresedinti, patru secretari si patru chestori ai Camerei superioare a Parlamentului.Luni seara, senatorul USR PLUS Anca Dragu a fost aleasa in functia de presedinte al Camerei superioare. Ea a obtinut 75 de voturi "pentru" si 51 "impotriva".