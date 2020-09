Senatul majoreaza la 150 milioane euro suma pentru achizitionarea de laptopuri/tablete pentru uz scolar. Guvernul prevazuse 100 de milioane de euro

Prin Ordonanta sunt reglementate unele masuri de sprijin decontate din fonduri externe nerambursabile alocate in cadrul Programului Operational Competitivitate si a Programului Operational Infrastructura Mare pentru desfasurarea in bune conditii a activitatilor didactice aferente anului scolar 2020/2021 in cadrul procesului educational pentru elevi/studenti si pentru cadrele didactice in contextul pandemiei cauzate de virusul SARS-Cov2.Ordonanta are ca scop crearea conditiilor adecvate desfasurarii activitatilor didactice in contextul pandemiei prin achizitionarea de echipamente dispozitive electronice mobile, in principal de tipul tabletelor pentru uz scolar necesare desfasurarii activitatii didactice in mediul online, precum si achizitionarea de echipamente de protectie medicala, dezinfectanti si containere mobile sanitare.In forma amendata de Senat , Ordonanta a fost completata cu prevederea potrivit careia se aproba achizitionarea de laptopuri si nu doar de tablete, cum era prevazut in forma Guvernului."Se aproba achizitionarea de tablete/laptopuri pentru uz scolar cu acces la internet (...) necesare desfasurarii activitatii didactice in mediul online in limita a 150 de milioane de euro (n.r. si nu 100 de milioane de euro, forma Guvernului), din care contributia Uniunii Europene este de 131.250.000 (n.r. fata de 87.500.000 de euro) iar contributia nationala este de 18.750.000 euro (fata de 12.500.000 euro). (...) Finantarea achizitiei echipamentelor IT mobile de tip tableta/laptopuri pentru uz scolar se acorda unitatilor scolare prin granturi din fonduri externe nerambursabile pana la valoarea de 200 de euro/tableta, respectiv 500 euro/laptop pentru uz scolar. in valoarea de achizitie a tabletelor laptopurilor pentru uz scolar vor fi incluse si cheltuielile cu abonamentul lunar la internet pentru o perioada de minimum 24 de luni", se arata in forma Ordonantei amendate de Senat.OUG 144/2020 privind unele masuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfasurarii in conditii de preventie a activitatilor didactice aferente anului scolar 2020/2021 in contextul riscului de infectie cu coronavirus SARSCov-2 va fi dezbatuta de Camera Deputatilor, for decizional in acest caz.