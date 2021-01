Senatul Romaniei ar putea fi convocat in sesiune extraordinara pentru a aproba mai multe ordonante de urgenta ale Guvernului

"Se convoaca Senatul in sesiune extraordinara, in data de 19 ianuarie 2021, ora 14.00", arata decizia presedintei Senatului Anca Dragu, care este inscrisa pe ordinea de zi a Biroului permanent de marti.Tot marti are loc si sedinta Comitetului liderilor grupurilor parlamentare, conform site-ului Senatului.De asemenea, pentru plenul programat la ora 14.00, marti, sunt doua puncte pe ordinea de zi:"1. Informare cu privire la proiectele de legi privind aprobarea unor ordonante de urgenta ale Guvernului, precum si a altor initiative legislative inregistrate la Biroul permanent al Senatului, care urmeaza sa fie avizate de comisiile parlamentare in termenele stabilite.2. Modificari in componenta nominala a unor comisii permanente".