Un nou articol in Codul Penal pentru combaterea rasismului si xenofobiei. Fapta se pedepseste cu inchisoarea de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda

Proiectul a fost adoptat cu un amendament care prevede ca "incitarea publicului, prin orice mijloace, la violenta, ura sau discriminare impotriva unei persoane pe motiv ca face parte dintr-o anumita categorie de persoane definita pe criterii de rasa, nationalitate, nationalitate, etnie, limba, religie, gen, orientare sexuala, opinie ori apartenenta politica, avere, origine sociala, varsta, dizabilitate, boala cronica necontagioasa sau infectie HIV/SIDA ori pentru alte criterii de acelasi fel, considerate de faptuitor drept cauze ale inferioritatii unei persoane in raport cu celelalte se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda". Amendamentul, propus de Ministerul Justitiei si insusit de senatorul USR PLUS Simona Spataru, modifica art. 369 din Legea 286/2009 privind Codul penal din proiectul initiat de Guvern si urmareste transpunerea articolului 1 alineatul (1) litera a) din Decizia-cadru 2008/913/JAI a Consiliului din 28 noiembrie 2008 privind combaterea unor forme si expresii ale rasismului si xenofobiei prin intermediul dreptului penal.Conform expunerii de motive, acest demers are in vedere "procedura declansata de Comisia Europeana, precum si deficientele semnalate de aceasta, ce impun luarea masurilor necesare pentru punerea legislatiei nationale in acord cu prevederile mentionate, astfel incat sa se asigure transpunerea corecta a prevederilor acesteia".Senatul este prima Camera sesizata cu acest proiect legislativ