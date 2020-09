Un senator Pro Romania s-a autoizolat dupa ce o persoana cu care a intrat in contact a fost confirmata cu COVID-19: "Am decis sa suspend toate actiunile electorale din perioada urmatoare"

"In cursul zilei de ieri (joi - n.r.) am fost anuntat ca a fost confirmata pozitiv la testul COVID-19 o persoana cu care am fost contact direct in cursul zilei de luni.Avand in vedere situatia de fapt, am decis sa ma programez pentru efectuarea testului COVID si sa ma autoizolez pana la primirea rezultatului testului. Intelegand pe deplin implicatiile ulterioare, am decis sa suspend toate actiunile electorale din perioada urmatoare pana cand voi primi rezultatul testului pe care il voi face public. Ii asigur pe toti cei care sunt alaturi de mine in aceasta perioada ca sanatatea lor si a familiilor lor este mult mai importanta si, de aceea, consider ca masura autoizolarii este primul pas care trebuie facut intr-o astfel de situatie", precizeaza senatorul in comunicat.Senatorul Nicolae Marin este presedintele Organizatiei Judetene Pro Romania Galati si candidat pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean.