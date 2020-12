VIDEO Avocata Sosoaca, fara masca in prima zi de plen la Senatul Romaniei: "Am primit un stilou foarte elegant"

Senatoarea Diana Sosoaca a postat un clip pe Facebook, in care s-a filmat fara masca in Senatul Romaniei."Vor fi foarte interesante toate sedintele. Pe noi ne-au pus intre PSD si PNL . Cand intri trebuie sa te duci sa semnezi prezenta. Nu se mai striga catalogul ca la scoala, ci semnezi condica de prezenta. Ieri ni s-a validat mandatul. Am completat niste acte. Ni s-a dat un laptop, un set cu un pix si stilou foarte elegant, regulamentele, Constitutia Romaniei. Sunt aici o gramada de oameni pe care i-ati vazut la televizor", a povestit Diana Sosoaca.CITESTE SI: Parlamentul nou ales se intruneste astazi, la convocarea lui Klaus Iohannis. Vor fi alesi sefii Senatului si Camerei Deputatilor