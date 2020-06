Vot amanat in Senat pentru trecerea terenului Romexpo in proprietarea Camerei de Comert

Ziare.

"Camera de Comert doreste dezvoltarea zonei impreuna cu un dezvoltator privat. Exista impedimente in legatura cu transferul acestei proprietati. Am invitat primarul general astfel incat sa se gaseasca o formula prin care Primaria Capitalei, Camera de Comert si Industrie si cu un dezvoltator de proiect sa creeze o intelegere tripartita prin care toate entitatile sa dezvolte propriile interese: sa avem o sala de concerte si o sala de sport, Camera de Comert sa isi modernizeze pavilioanele, iar partea privata, dezvoltatorul, sa creeze un business care sa aduca beneficii tuturor", a explicat presedintele comisiei, Daniel Zamfir.Proiectul, initiat de un grup de parlamentari PMP, prevede ca terenurile proprietate privata a statului transmise in folosinta gratuita a Camerei de Comert, care nu sunt revendicate, se transmit cu titlu gratuit in proprietatea acesteia, in vederea desfasurarii activitatii specifice, cu caracter de continuitate. Totodata, terenurile nu pot fi vandute timp de 30 de ani.Senatorii din comisie au solicitat un punct de vedere de la Ministerul Justitiei pentru acest proiect.Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea , a aratat ca, inca de la inceputul mandatului sau, si-a dorit dezvoltarea zonei Romexpo si drept urmare intre municipalitate si Camera de Comert a fost incheiat un protocol de colaborare prin care se propuneau investitii in pavilionul central cu cupola al Romexpo si in celelalte suprafete adiacente pentru a dezvolta zone de expozitii, culturale, industriale, cercetare, loisir, alimentatie publica.Ea a mentionat ca proiectul pentru modernizarea salii Romexpo si transformarea sa in sala polivalenta a fost votat in 2017 in Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dar din cauza regimului neclarificat al proprietatii totul a fost stagnat."Directia juridica a Primariei ne-a informat ca nu vom putea face investitii in afara pavilionului central deoarece (...) regimul de proprietate nu este clarificat, existand procese pe rolul instantelor. Noi ne putem angaja in baza unui parteneriat cu Camera de Comert, dar doar in ceea ce priveste o investitie pe baza administrarii, nu avand in vedere si preluarea proprietatii. Instantele vor avea de spus un cuvant hotarator in ce fel s-ar putea realiza un parteneriat public-privat", a explicat Firea.Dezbaterea va fi reluata in Comisia economica pentru acordarea unui raport, care va intra ulterior pentru vot in plenul Senatului, prima Camera legislativa sesizata cu aceasta propunere legislativa.