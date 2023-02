Editorial: Jurnalism de cumetrie

Senatorul Urban (are nume de agent sanitar) a propus ca jurnalistii sa depuna declaratii de interese si a devenit in cateva minute unul dintre cei mai injurati romani. A comis ceea ce goarna lumii libere de pe Dambovita nu tolereaza: sa-i incalce vreun muritor dreptul la autoreglementare.

Intrebarea este asta: cand va ajunge autoreglementarea, o gaselnita de imagine pe care numai tampitii, sau cei interesati sa asterne perdele de fum, sau naivii pot sa o inghita fara indigestie, la performanta de-a schimba damful cu petale de roze?

Cand va binevoi breasla, fireste. Care n-a demonstrat, insa, ca are capacitatea sa-si gaseasca o singura voce, sau doua care sa nu se pandeasca pe la colturi ca sa-si ia gatii, apte sa aseze sub patrafir purtatorii de condei si de laptop, si apoi sa-i trimita in lume cu stampile, sa-si gaseasca paine.

Asa ca a venit un nene - daca aveam posibilitatea, o faceam eu demult - care a spus o chestie desteapta: ia sa vedem noi daca printre fecioarele care tipa din turn ca le-a violat zmeul nu se ascund si niste madame.

Jurnalistii care s-au scuturat de scarba la ideea ca i-ar putea cineva intreba ce-au facut in ultimii ani au adus un argument: ei presteaza o activitate cu venituri din surse private, or ANI are in competenta doar persoanele care exercita functii si demnitati publice. In plus, exista organizatii nonguvernamentale care lupta ca presa sa-si sporeasca credibilitatea si dezvaluie cine sunt actionarii industriei, deci n-ar fi nevoie de alte instrumente.

Cu ANI sau fara ea, jurnalismul din Romania nu-i departe de fabula "Lupul moralist". Atata vreme cat exista beneficiari ai banului public (firme de productie video sau consultanta in materie de securizat frontiere, de pilda) care n-au trecut printr-o competitie de oferte, si au profitat de lungimea condeiului pentru a fi intrebati ce-si doreste vrabiuta, interesul pentru descalcirea intereselor media este justificat.

Breasla isi poate propune sa ceara tuturor organelor de presa sa impuna angajatilor sa faca o declaratie de interese, mai ales celor aflati in postura de a influenta opinia publica. Insa nu are puterea sa traga la raspundere pe nimeni. Competentele se reduc la a emite un comunicat.

Si medicii, si avocatii au organe care reglementeaza conditiile exercitarii meseriei, insa nu au pretentia sa se substituie instantelor de judecata. Sau o au degeaba. Nici jurnalistii nu pot emite pretentia sa se situeze mai presus de morala si nevoia sociala, izvorul oricarei reglementari.

Senatorul a propus declarati de interese, pentru transparenta creatiei si, eventual, decaderea din dreptul de-a fi credibil. Eu n-as merge mai departe, desi n-ar fi lipsit de interes sa i se confiste unui jurnalist suma dobandita in urma unei incredintari fara licitatie a unui tain.

Am o singura problema: daca pe cei mai multi dintre imbuibatii media ii va umple rusinea stiindu-se descoperiti, noi de unde mai invatam deontologie?

