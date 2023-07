Senatorul PNL care s-ar fi plans ca nu-i ajung banii de coafor, confesiune pe Facebook: Nu sunt ipocrita

Senatorul PNL Vasilica Steliana Miron, care ar fi spus ca salariul de parlamentar nu ii ajunge nici macar pentru a merge la coafor, reactioneaza la scandalul creat in jurul sau.

Intr-o scrisoare deschisa postata pe pagina sa de Facebook, Miron sustine ca este o "femeie normala, cu bucurii si slabiciuni nomale (sic!) " si ca vrea sa lamureasca "o poveste care pe mine m-a intristat enorm" si care a pornit de la un articol ce "a propagat o imagine cu totul neadevarata despre mine".

"Am fost onesta si de buna credinta intr-o convorbire cu un jurnalist. Din pacate, declaratiile pe care le-am facut au fost scoase din context si fortate sa justifice un titlu pe cat de bombastic, pe atat de fals, si anume ca 'ma plang ca nu am bani de coafor'.

Vreau sa fie foarte clar. Consider ca banii pe care ii primeste un parlamentar sunt suficienti. Consider ca salariile si pensiile in Romania sunt in continuare prea mici. Am convingerea ca medicii, profesorii si specialistii de top din institutiile publice trebuie sa fie primii atunci cand vine vorba despre mariri de salarii in sistemul bugetar, si nu senatorii sau deputatii", a scris pe Facebook Vasilica Steliana Miron.

De asemenea, senatorul liberal a aratat "este normal ca o femeie sa se preocupe de modul in care arata".

"Iar eu fac acest lucru cu decenta si normalitate, asa cum fac alte milioane de femei din Romania. Nu imi cumpar hainele de la Paris, ci din Suceava. Nu sunt pasionata de branduri, ci imi cumpar doar ceea ce imi pot permite. Nu am surse ascunse de profit, ci doar veniturile mele si ale sotului meu pe care oricine le poate vedea in declaratia de avere", a explicat Miron, care a subliniat ca stie, mai bine decat multi oameni politici, "cat de grea este viata romanilor".

S-a confruntat cu vremuri dificile si ii intelege pe cei saraci

Vasilica Miron a dezvaluit ca ea insasi s-a confruntat si cu vremuri dificile si ca ii intelege pe deplin "pe cei care muncesc din greu pentru a-si hrani copiii si pentru a-i trimite la scoala", precum si pe "batranii carora abia le ajung banii de medicamente".

"Si tocmai pentru ca inteleg aceste lucruri, am vrut sa ii ajut, ca parlamentar, cu tot ceea ce sta in puterile mele. Am semnat, alaturi de alti colegi 37 de initiative legislative, printre care si cea privitoare la cresterea alocatiilor pentru copii", a tinut sa precizeze parlamentarul.

Miron a tinut sa clarifice ca nu spune aceste lucruri pentru a se lauda, ci pentru a-i face pe oameni sa inteleaga ca ea nu poate gandi in termeni de genul "nu-mi ajung banii de coafor".

"Nu sunt ipocrita si nu voi incerca sa par mai saraca decat sunt. Dar nici nu ma numar printre parvenitii care isi cumpara lucruri pe care nu si le permit, din bani pe care nu ii pot justifica. Recunosc, am bucurii normale si slabiciuni obisnuite, ca orice femeie. Dar sa fiti siguri ca sunt cu mult mai mult decat atat", a conchis senatorul PNL.

Scandalul din jurul Vasilicai Miron a pornit saptamana trecuta, cand un jurnalist a dezvaluit ca aceasta I-ar fi spus ca salariul de parlamentar nu-i ajunge nici pentru coafor.

Duminica seara, ea a intrat in direct prin telefon la mai multe televiziuni, spunand ca vorbele sale au fost scoase din context si s-a plans ca initiativele sale legislative nu au fost bagate in seamna, insa subiectul legat de infatisarea sa a fost de mare interes.

D.T.

