Sedinta secreta la Senat unde se va analiza contestatia Dianei Sosoaca pentru sanctiunea care i-a fost aplicata

Contestatia se solutioneaza de catre plenul Senatului cu votul majoritatii senatorilor prezenti.In urma sanctiunii cu avertisment scris care i-a fost aplicata Dianei Sosoaca pe 26 aprilie, pentru derapajele din plen, aceasta nu mai poate reprezenta Camera superioara a Parlamentului in relatii interne si externe pentru o perioada de trei luni.Potrivit presedintelui Comisiei juridice a Senatului, Iulia Scantei, Dianei Sosoaca i se reproseaza "nerespectarea legilor in vigoare si a prevederilor Regulamentului, exercitarea in mod abuziv a mandatului, comportament injurios, calomniator, la adresa unor membri ai Senatului, in cadrul sedintelor de plen si incalcarea solemnitatii sedintelor de plen prin nerespectarea regulilor privitoare la luarea de cuvant".