Diana Sosoaca anunta ca va contesta sanctiunea primita: "Deschide calea unei dictaturi"

Diana Sosoaca mai spune ca nu este mentionat nicaieri cum ar trebui sa arate o masca conforma si ca acest lucru nu este reglementat.Dianei Sosoaca i s-a luat dreptul de a mai reprezenta Senatul timp de trei luni dupa ce a avut un comportament si un limbaj neadecvat."E pentru prima oara in istoria Romaniei post-decembriste cand unui senator i se atrage atentia cu privire la opinii politice. Ce s-a intamplat in cazul meu e un precedent periculos. Aceasta sanctiune raportat la declaratii si opinii politice, pentru ca incalca dispozitii constitutionale, deschide calea unei dictaturi", a declarat Diana Sosoaca, potrivit Digi24.ro Iulia Scantei, presedintele Comisiei Juridice, a anuntat in urma cu doua zile ca Sosoaca a fost sanctionata deoarece a avut cinci abateri de la prevederile regulamentului.