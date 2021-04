Diana Sosoaca, despre relaxarea restrictiilor de Paste: "A fost o lupta, in primul rand a mea, de peste sapte luni impotriva unui sistem care a ucis cu sange rece oameni"

"Au lasat-o putin mai usor cu toate restrictiile. Au inceput sa spuna ca ne dau ei voie sa mergem de Paste si ca respecta Ramadanul. Pe bune? Anul trecut nu au respectat nimic. Se pare ca domnul Arafat a primit ordin sa-si schimbe discursul si a primit ordin din Iordania sa respecte Ramadanul? Pe bune?Nici noi, nici musulmanii, nu avem nevoie sa ne dea noua voie cineva sa mergem sa ne exteriorizam si manifestam credinta religioasa. Acest lucru ni-l da Dumnezeu, indiferent ce nume poarta, si Constitutia Romaniei. Constitutia garanteaza si spune foarte clar ca nu poate fi restrans in niciun mod acest drept. Iar cultele sunt independente.Apoi s-a renuntat dupa toata lupta, in primul rand a mea, asta trebuie vazuta in toate interventiile mele, ca a fost o lupta de peste 7 luni de zile impotriva unui sistem care a ucis cu sange rece oameni si care i-a aruncat ca pe niste caini striviti de masini in niste saci si apoi aruncati in niste gropi. Fara sa aiba posibilitatea sa aiba acces la acea slujba si ritual religios. Inclusiv dupa ce am aratat acel sac cum arata si l-am dat oamneilor sa vada cum arata, atunci au luat oamenii atitudine si au iesit in strada", a spus Diana Sosoaca, la postul de televiziune Romania TV.