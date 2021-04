Diana Sosoaca ar putea sa nu mai ia cuvantul de la tribuna Parlamentului timp de trei luni. Senatoarea nu e la prima sanctiune

Iuliana Scantei a declarat, la RFI, ca Diana Sosoaca a mai fost sanctionata in Parlament "Din pacate, probabil ca si aceasta cultura a Parlamentului nu a permis in trecut sa se reglementeze prin regulament niste masuri foarte severe. Ele sunt mai mult la nivel simbolic, intrucat comportamentul injurios si exercitarea mandatului in mod abuziv daca nu constituie in sine o fapta contraventionala penala sau civila, la nivel parlamentar, regulamentul si codul de conduita prevad sanctiuni simbolice pentru acel parlamentar.Primele patru sanctiuni pot fi aplicate si au fost aplicate in cazul doamnei senator Sosoaca de presedintele Senatului, Anca Dragu, si au constat in avertismente, mustrari, luarea cuvantului, insemnand intreruperea microfonului, indepartarea din sala", a explicat Scantei.Presedintele Comisiei Juridice a Senatului a afirmat ca Diana Sosoaca risca, potrivit regulamentului, sa nu mai poata lua cuvantul de la tribuna Parlamentului timp de trei luni."Ultima sanctiune, asa cum prevad regulamentul si statutul deputatilor si senatorilor astazi, o reprezinta avertismentul public scris. Avertismentul public scris este o masura de formalizare practic a sanctiunii. Ea este aplicata de Biroul Permanent, in urma verificarii de catre Comisia Juridica a existentei unor abateri, care se subscriu aplicarii acestui avertisment public scris (...).Noi vom inainta Biroului Permanent raportul, cu constatarile abaterilor de la deontologia parlamentara si vom propune aplicarea acestei ultime sanctiuni disciplinare. Biroul Permanent va vota in plenul sedintei adoptarea, aplicarea acestei sanctiuni pentru senatorul in cauza si presedintele Senatului va trebui sa citeasca plenului sanctiunea.Efectul juridic al sanctiunii este ca, vreme de trei luni de zile, senatorul sanctionat nu poate sa reprezinte intern si international interesele alegatorilor, inclusiv prin luari de cuvant", a adaugat sursa citata.Intrebata concret daca asta inseamna ca, ipotetic vorbind, Diana Sosoaca nu va mai putea lua cuvantul de la tribuna Parlamentului timp de trei luni, Iuliana Scantei a confirmat: "Da, timp de trei luni de zile. Domnia sa are si o cale de atac impotriva deciziei Biroului Permanent, iar competenta solutionarii revine plenului, plenul este suveran".Senatoarea Diana Sosoaca a chemat, marti, politia la Parlament, dupa ce a avut schimburi de replici cu presedinta Comisiei juridice a Senatului Iuliana Scantei, unde aceasta trebuia sa fie audiata inainte de a fi sanctionata pentru comportamentul in Senat , la propunerea PNL.Scandalul a inceput de la faptul ca Scantei i-a cerut acesteia sa poarte masca de protectie . Ulterior, Sosoaca a sunat la 112 dupa ce nu a fost lasata in sala, sustinand ca a fost "bruscata si lovita". Ea a precizat ca va face plangere penala impotriva lui Scantei, dar si a catorva angajati ai Senatului.