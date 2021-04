Diana Sosoaca, gasita vinovata de comportment neadecvat in Senat. Ce avertisment i-au transmis colegii din comisia juridica

In ciuda verdictului comisiei, senatoarea nu a fost santionata. Daca insa va recidiva si lucrurile "vor escalada", asa cum s-a exprimat presedinta comisiei, reprezentantii Coalitiei si Comisia pentru regulament vor lua o decizie. Cea mai grava sanctiune pe care o poate aplica Biroul permanent este aceea ca "trei luni nu poti reprezenta Senatul"."Comisia juridica a constatat cu majoritate de voturi ca faptele reclamate in cuprinsul sesizarii de catre grupul PNL se subscriu continutului a trei abateri de la deontologia parlamentara care sunt identificate in Regulamentul Senatului, in Codul de conduita al parlamentarilor, precum si in Legea Statutului deputatilor si senatorilor. Comisia juridica va inainta Biroului permanent raportul cu aceste constatari ale abaterilor de la deontologia parlamentara a senatorului in cauza, urmand ca Biroul permanent sa decida ce sanctiune este oportun a fi aplicata senatoarei in cauza", a afirmat Iulia Scantei, presedintele Comisiei juridiceEa a adaugat ca daca lucrurile "vor escalada" si vor fi inregistrate noi comportamente care nu se subscriu conduitei unui senator, va fi luata o decizie de catre reprezentantii Coalitiei si de catre Comisia pentru regulament."Se impune sa avem cel putin o abatere consistenta obiectiv, nu doar cele cu caracter simbolic, dar subscriu si punctelor de vedere ale colegilor mei, care astazi in comisie au spus: 'Poate e bine ca un avertisment si o astfel de discutie sa simbolizeze, sa arate mai mult detasarea, delimitarea noastra neta, categorica fata de continuarea exercitarii in acest mod de pana acum a mandatului de catre senatorul care a fost sesizat in Biroul permanent'. Sper sa aiba un efect. E dorinta noastra sa ne continuam activitatea pe urmatorii 4 ani, pana la finalizarea mandatului, cu respectarea Regulamentului, pentru ca suntem aici in slujba cetatenilor, nu pentru a face scandal sau a exercita mandatul intr-un mod injurios. Nu pentru asta am fost alesi", a mai afirmat Scantei.Senatorul Daniel Fenechiu a mentionat ca sanctiunile disciplinare care pot fi aplicate, in prezent, parlamentarilor "sunt mai mult simbolice", cea mai grava pe care o poate aplica Biroul permanent fiind aceea ca "trei luni nu poti reprezenta Senatul"."In contextul in care nu exista o sanctiune pecuniara, sanctiunea nu iti afecteaza activitatea parlamentara, poti lua cuvantul, poti sa faci de toate, sanctiunile sunt simbolice (...). Eu, personal, ma simt deranjat de un asemenea comportament. Am asistat saptamana trecuta - povestea cu usa din Comisia juridica. Nu cred ca politica in Romania si activitatea parlamentara trebuie sa ajunga sa aiba asemenea episoade (...). Anumite fapte care pun Parlamentul intr-o lumina extrem de proasta nu aduc onoare Parlamentului si nu imbunatatesc cu nimic viata romanilor", a spus Fenechiu.Pe 13 aprilie, Comisia juridica a Senatului a fost pusa in imposibilitatea de a tine sedinta in care sa analizeze comportamentul Dianei Sosoaca, potrivit solicitarii Biroului permanent, care a dat curs unei cereri a grupului parlamentar PNL, a declarat atunci presedintele comisiei, Iulia Scantei.Diana Sosoaca s-a prezentat la sedinta comisiei din 13 aprilie. La intrare, presedintele Comisiei juridice, Iulia Scantei, a incercat sa o opreasca, pentru ca "poarta o masca (de protectie sanitara - n.r.) neconforma". Sosoaca a intrat in sala de doua ori, in pofida acestui avertisment. Ea si-a manifestat indelung nemultumirea atat in comisie, cat si la usa salii de sedinta vizavi de obligatia de a purta o masca "care nu o apara de virus"."Grupul parlamentar din Senat al Partidului National Liberal va propune eliminarea unei probleme care se perpetueaza de la inceputul legislaturii in Parlamentul Romaniei: comportamentul necorespunzator, nociv si neregulamentar al doamnei senator Diana Iovanovici-Sosoaca. (...) Este inadmisibil sa mai toleram ca parlamentarul Diana Iovanovici-Sosoaca sa sfideze orice norma legala si orice regula a bunului-simt in cea mai prestigioasa institutie a tarii, in care fiecare dintre noi, la fel ca si domnia sa, este legitimat prin votul electoratului. O asemenea atitudine reprezinta o grava ofensa adusa atat Parlamentului, cat si romanilor", se arata in sesizarea senatorilor PNL, adresata grupurilor parlamentare ale USR PLUS, UDMR PSD si AUR Potrivit semnatarilor, Diana Sosoaca "incalca masurile sanitare, nu poarta masca de protectie in sala de plen a Senatului, dand in permanenta dovada de iresponsabilitate"."Instiga la ura si haos in luarile de cuvant din plenul Senatului, jigneste, aduce ofense si grave acuzatii neintemeiate, utilizeaza discurs homofob, xenofob, extremist, in loc sa isi respecte statutul de parlamentar si sa faca legi in interesul romanilor si pentru electoratul care a trimis-o in Parlament. Sunt prea multe derapaje care pun in pericol buna functionare a Legislativului, dar si aplicarea si respectarea masurilor de protectie. Este grav sa toleram asemenea conduita, mai ales ca exista sanctiuni disciplinare, statuate clar in cuprinsul art. 207 din Regulamentul Senatului", se mentioneaza in documentul PNL.Articolul 207 din Regulamentul Senatului prevede pentru abateri de la deontologia parlamentara sanctiunile: atentionare, chemarea la ordine, retragerea cuvantului, indepartarea din sala pe durata sedintei si avertisment public scris.