Ministrul de Interne, despre sanctionarea repetata a Dianei Sosoaca: "Ma abtin foarte greu sa comentez comportamentul unor colegi parlamentari"

Lucian Bode a fost intrebat duminica, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, cate amenzi a primit Diana Sosoaca pentru incalcarea regulilor la proteste."Ma abtin foarte greu sa comentez comportamentul unor colegi parlamentari care aleg deliberat sa incalce legea. Acesta este, inainte de toate, un act de iresponsabilitate fata de ceilalti care respecta legea si indiferent cum te numesti si ce calitate ai, sa stii ca vei suporta rigorile legii daca tu deliberat incalci legea", a afirmat Bode.El a mentionat ca Diana Sosoaca a fost amendata de mai multe ori."A fost sanctionata contraventional in mai multe randuri. Conform legii, numarul si valoarea sanctiunilor privesc strict persoana in cauza si nu pot sa le comunic public, dar va asigur ca de fiecare data institutiile statului au aplicat legea si de fiecare data cand s-a impus o sanctiune ea a fost aplicata, fie ca a fost o sanctiune aplicata in calitate de participant, fie ca a fost aplicata in calitate de organizator al unor astfel de manifestari", a explicat ministrul de Interne.Senatoarea Diana Sosoaca a declarat sambata, 10 aprilie, ca a observat cum autoritatile se comporta mai permisiv cu oamenii , in special in urma protestelor de strada din ultimele zile si sustine ca acest lucru se datoreaza si "luptei" sale dusa impotriva acestor masuri.