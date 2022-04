2014, anul care a schimbat regulile jocului in comunicarea politica

Anul care tocmai se incheie a fost dominat de subiectele politice, culminand cu alegerile prezidentiale din luna noiembrie. Iar daca pana de curand bataliile politice se duceau la televizor si politicienii bateau tara-n lung si lat pentru a-si promova ideile si doctrinele, 2014 a fost anul care a schimbat regulile jocului.

In 2011, cel mai popular politician pe Facebook abia aduna 30.000 de fani. Politicienii romani au descoperit retele de socializare, fie au sters praful de pe conturi vechi, la alegerile parlamentare din 2012, astfel ca la finalul anului pe Facebrands, la sectiunea politica, erau inscrise 219 pagini, dublu fata de sfarsitul lui 2011.

Ponta, campion pe Internet - doar Merkel si Cameron sunt mai populari decat el pe Facebook

Un an mai tarziu, Victor Ponta era cel mai popular politician roman pe Facebook si la acea vreme prindea si top 3 in clasamentul popularitatii virtuale a premierilor din Europa, cu 150.000 de like-uri. Cifrele sunt mici, insa, daca ne gandim ca in 2014 a explodat comunicarea pe Facebook si cel mai indragit politician de pe Net - presedintele Klaus Iohannis - a depasit milionul de fani.

Ziare.com va prezinta cum s-a rasturnat topul popularitatii pe Facebook, care sunt acum cei mai apreciati politicieni sau cele mai populare partide pe retelele de socializare, dar si in cat timp a reusit Klaus Iohannis sa depaseasca pragul psihologic de un milion de fani.

Performanta pentru Klaus Iohannis: Cum i-a depasit pe Merkel, Hollande sau Joe Biden

Milionul de fani pe care i-a adunat Klaus Iohannis a fost o uriasa surpriza, si asta pentru ca presedintele si-a creat un cont pe Facebook pe 29 mai 2014, iar pagina a fost inscrisa pe Facebrands pe 14 august 2014. Acum, la doar cateva luni distanta, noul sef al statului are peste 1,3 milioane de aprecieri virtuale, fiind de departe cel mai popular politician roman pe Facebook.

Mai mult, potrivit datelor fanpagelist.com, Iohannis depaseste pe Facebook toti politicienii europeni. Actualul presedinte francez Francois Hollande, premierul britanic David Cameron, Jean-Claude Juncker sau Jose Manuel Barroso nu au adunat pe Facebook nici jumatate din numarul de like-uri pe care il are Iohannis. Totusi, daca ne uitam peste Ocean, popularitatea online se masoara in zeci de milioane de fani.

Ponta, noua gafa pe Facebook: A felicitat-o pe Simona Halep, a fost criticat si a sters mesajul

Locul doi in Facebook-ul politic de la noi este ocupat de Victor Ponta, cu peste 750.000 de fani. Pana in septembrie, premierul era fruntas pe Internet, insa activitatea sa online nu a fost lipsita de controverse.

Si-a sters mesaje dupa ce a fost acuzat ca se foloseste de imaginea Simonei Halep in campania electorala si echipa sa chiar a folosit un siretlic, astfel incat cei care voiau sa dea un like tenismenei contribuiau, de fapt, la sporirea numarului de fani ai lui Victor Ponta.

Si o fotografie care il infatisa pe Victor Ponta la Soci, alaturi de presedintele ucrainean Viktor Ianukovici, Kim Yong Nam, presedintele Marii Adunari Populare din Coreea de Nord, si omologul sau bulgar, Plamen Oresarski, a stranit controverse puternice in mediul online, fiind ulterior stearsa de pe contul premierului.

Pe locul trei se afla fostul presedinte Traian Basescu, care a strans aproape 340.000 de aprecieri virtuale. Daca pana in toamna acestui an, pagina se numea "Alaturi de presedintele nostru", inainte de campania electorala numele a fost schimbat in Traian Basescu.

In 2013, Traian Basescu se afla pe primul loc in clasamentul popularitatii virtuale. Si, asa cum se intampla uneori pe retelele de socializare, una dintre cele mai apreciate postari ale sale nu a fost nici vreo analiza politica, nici vreo critica lansata spumos spre vreun adversar politic, ci... o poza care il infatisa tinand in brate o pisica.

Cei mai populari politicieni pe Net: Ponta, depasit de Basescu - Antonescu, codas

Ca o ironie, utilizatorii de Facebook observau, zilele trecute, ca acum postarile fostului sef de la Cotroceni sunt sponsorizate. Adica se plateste ca mesajele lui Traian Basescu sa ajunga la un numar cat mai mare de oameni.

Urmeaza in top Elena Udrea, presedintele PMP, care are peste 273.000 de like-uri. La inceputurile sale in mediul online, Udrea era ironizata dupa ce povestea pe Facebook ca intr-o zi nu a stiut sa inchida caldura din casa si drept urmare a deschis geamurile. Daca in 2011 intreba pe Internet daca a aparut loboda in piata, acum isi promoveaza pe Facebook, de regula, blogul sau discursurile. Nu lipsesc insa nici fotografiile personale si micile rafuieli cu jurnalistii.

Pe locul 5 se afla Cezar Maroti, vicepresedinte al partidului Miscarea Verzilor-Democrati Agrarieni, cu 216.067 fani. In urma cu un an, acesta avea chiar mai multi fani - 221.000, iar o vreme chiar a condus in topul popularitatii pe Facebook. Din luna noiembrie, nu a mai postat nimic pe reteaua de socializare, iar blogul sau este suspendat.

Urmeaza, in clasamentul politicienilor, Monica Macovei, cu 148.636 de fani. La alegerile prezidentiale, aceasta a dus o campanie aproape exclusiv pe Facebook si parea a fi preferata Internetului. S-a dovedit ulterior ca "bula" creata pe retelele de socializare i-a adus Monicai Macovei doar 4,5% din sufragii.

Remus Cernea are doar 148.636 de like-uri, mai multe cu vreo 100.000 de mii fata de 2011, cand conducea in topul popularitatii virtuale.

Adrian Nastase este inscris, pe Facebrands, la sectiunea politica, desi nu are dreptul de a ocupa vreo functie publica. A adunat peste 127.000 de like-uri, multe si din vremea in care era incarcerat, dar era foarte activ pe Facebook. In memoria internautilor a ramas prima poza postata de Nastase in libertate, la finalul lunii august: o imagine, in care Nastase aparea alaturi de cei doi fii si de cainele familiei in curtea casei de la Cornu a fost stearsa de pe Facebook, se pare ca la momentul postarii nu observase nimeni cat era de... incantat patrupedul. Entuziasmul cainelui nu le-a scapat, insa, utilizatorilor de Facebook.

Pe locul 9 se afla fostul social-democrat Bogdan Diaconu, o prezenta noua in clasament, cu putin peste 121.000 de fani.

Primarul Capitalei Sorin Oprescu incheie top 10 politicieni, cu putin 100.000 de fani.

Cel mai slab cotat politician pe Facebook este Constantin Rotaru, fost candidat la presedintia Romaniei, cu 220 de fani.

Partide si aliante

Cand vorbim de popularitatea partidelor pe Internet, trebuie mentionat ca USL 2.0 de pe Facebook este de fapt pagina USL creata in 2012, careia i s-a schimbat denumirea si sigla. Si daca tot suntem la capitolul "aliante care nu mai exista", in clasament s-au strecurat si ARD (Alianta Romania Dreapta), formata din PDL, PNTCD si Forta Civica si desfiintata imediat dupa alegerile locale din 2012.

PDL - 168.000 fani

PNL - 151.896 fani

PMP - 33.600 fani

USL 2.0 - 33.200 fani

UDMR - 31.400 fani

Miscarea Verzilor-Democrati Agrarieni - 28.000 fani

ARD - 23.500 fani

OT-PDL Bucuresti - 16.500 fani

PSD - 16.000 fani

Noua Republica - 15.600

