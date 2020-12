Camera Deputatilor si-a modificat regulamentul. Au fost constituite 3 comisii parlamentare noi

Astfel, se va infiinta Comisia pentru constitutionalitate, care se va ocupa cu punerea in acord a prevederilor declarate neconstitutionale, Comisia pentru stiinta si tehnologie, care va avea in vedere activitatea stiintifica, promovarea progresului tehnologic, cercetarea-dezvoltare, inovatia, precum si Comisia pentru tineret si sport.Liderul deputatilor AUR George Simion , a atentionat asupra faptului ca formatiunea sa nu poate nominaliza deputatii in comisii deoarece de curand a aflat despre componenta comisiilor."Noi am aflat componenta comisiilor acum o jumatate de ora, nu avem cum sa nominalizam oamenii care fac parte din comisii", a spus Simion.La randul sau, deputatul AUR Antonio Andrusceac a spus ca deputatii formatiunii sunt impotriva constituirii Comisiei pentru constitutionalitate."Ne-am opus la constituirea acestor comisii, cum este si Comisia pentru constitutionalitate. Controlul de constitutionalitate este facut de CCR si ar fi un paralelism juridic", a motivat acesta.Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban , care conduce sedinta, a spus ca AUR are locurile asigurate, conform ponderii obtinute in urma votului cetatenilor, si poate face nominalizarile ulterior."Comisia de constitutionalitate exista si la Senat si acum este constituita in oglinda si la Camera", a mai precizat Orban.Citeste si: Scandal in parlament, provocat de AUR. Simion: "Tu sa taci!"