31 de ani de la "Duminica orbului". Cum a ratat Romania dureros startul spre democratie si capitalism VIDEO

Spre deosebire de celelalte tari din estul Europei care s-au eliberat in 1989 din blocul comunist, Romania a avut calea ei "originala" spre democratie Daca in celelalte tari au fost alese partide reformatoare si lideri care veneau din miscarile de disidenta sau opozitie anti-comunista, Romania s-a multumit sa aleaga personaje care apartineau esalonului doi al Partidului Comunist.Desi in primele zile ale lunii ianuarie 1990 au reaparut pe scena politica vechile partide istorice, precum PNTCD sau PNL , fenomen nemaiintalnit in celelalte tari din "lagarul comunist", la alegerile din 20 mai 1990 aceste partide au inregistrat rezultate modeste.A triumfat in schimb Ion Iliescu , care a castigat alegerile prezidentiale cu 85 la suta din voturi si FSN cu 67,02 la suta, precum si alte partide mai mici care i-au permis lui Ion Iliescu sa conduca Romania timp de 6 ani, intarziind reformele economice si sociale atat de necesare in acele vremuri, reforme de care au beneficiat tari precum Polonia, Cehia sau Ungaria.La 17 mai 1990 a avut loc si prima dezbatere electorala televizata, la care au participat alaturi de Ion Iliescu cei doi candidati ai partidelor istorice: Radu Campeanu (PNL) si Ion Ratiu (PNTCD), ambii intorsi in tara dupa ani lungi de exil.Dezbaterea a fost "moderata" de doi fosti realizatori TVR din perioada ceausista - Victor Ionescu si Emanuel Valeriu (dovedit intre timp informator al Securitatii), precum si de directorul TVR din acea perioada, Razvan Teodorescu, un apropiat al lui Ion Iliescu.Romanii nu au fost impresionati nici de elocventa lui Radu Campeanu, nici de discursul si tinuta eleganta cu care s-a prezentat Ion Ratiu, preferandu-l in schimb pe neocomunistul Ion Iliescu.Au urmat 6 ani de stagnare economica si sociala, prin mentinera rolului puternic al statului. Marile intreprinderi din perioada comunista au fost tinute in mod artificial pe linia de plutire prin subventii, pentru a sustine locurile de munca, evitandu-se astfel o explozie sociala.Pe plan extern, Romania s-a izolat de occident, semnand un tratat bizar de prietenie cu Uniunea Sovietica, care va intra in colaps oficial la finele lui 1991.Lipsa reformelor din acea perioada se vede si astazi, in decalajul pe care Romania il are in raport cu alte tari din estul Europei.