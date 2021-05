Bani pentru sectiile de terapie intensiva dedicate nou nascutilor. Ce suma va fi alocata pentru investitii

"Din Planul National de Redresare si Rezilienta am alocat pentru dotarea sectiilor de Terapie intensiva nou-nascuti 80 milioane de euro . Am facut o specificare mai generala cu privire la destinatia acestor investitii, asa incat, pe masura ce primim informatiile din teritoriu, sa reusim din nou sa punem accent acolo unde este nevoia mai mare", a explicat Mihaila.Ea a precizat ca sunt in derulare contracte pentru dotarea cu incubatoare, care, "probabil", vor fi livrate in cursul acestui an."Deja sunt deschise procedurile de achizitii si, de asemenea, pentru ca digitalizarea este una dintre prioritati, am si mers in vizita la Sectia de Terapie intensiva nou-nascuti din Bucuresti pentru a lua exemple de bune practici de acolo. (...) Am alocat tot in PNRR o suma consistenta pentru componenta de e-health si telemedicina. Daca vrem sa tinem pasul cu tehnologia, trebuie sa investim tocmai in aceste solutii digitale si solutii de telemedicina", a completat Ioana Mihaila.