A aparut site-ul statulparalel.ro: Statul paralel este format din toti politicienii care te fura. Si care apoi iti rad in fata

La o zi dupa ce liderii PSD au adoptat o rezolutie in care denunta existenta unui asa numit "Stat Paralel si Ilegitim" care, in opinia lor, incearca sa preia controlul asupra puterii politice, pe internet a aparut un site cu adresa www.statulparalel.ro care raspunde la intrebarea "ce este statul paralel".

Printre raspunsurile oferite se numara: "statul paralel este compus din toti politicienii si toti demnitarii care te fura. Si care apoi iti rad in fata", "statul paralel sunt cei care isi bat joc de tine. De viata ta, de munca ta, de banii tai", "statul paralel este statul hotilor care iti fura viitorul" sau "statul paralel este statul politicienilor care iti promit ca iti va fi mai bine. Dar de fapt intotdeauna le este doar lor bine".

"Intrebare: Ce este statul paralel? Raspuns: Statul paralel sunt cei care isi bat joc de tine. De viata ta, de munca ta, de banii tai. In fiecare zi tu muncesti jumatate din timp pentru a-ti putea plati mancarea, casa, a merge in vacante, a tine copiii la scoala. Poate reusesti sa pui deoparte si ceva pentru tine. Restul timpului il muncesti pentru plata taxelor si impozitelor. Daca esti nemultumit de ce primesti in schimb, afla ca de vina este statul paralel. Statul paralel isi bate joc de tine. De noi toti", se arata pe pagina site-ului www.statulparalel.ro.

Descrierea asa-zisului stat paralel continua cu cei care il compun.

"Statul paralel este compus din toti politicienii si toti demnitarii care te fura. Si care apoi iti rad in fata. Este compus din cei care au vile si case de vacanta de mii de metri, desi au ocupat sinecuri la stat toata viata, unde au profitat de munca altora si si-au urmarit interesele personale.

Este compus din cei care au obtinut diplome de doctorat pe nedrept, desi ei nu stiu sa vorbeasca. Este compus din cei care isi fac vacante in tari exotice, desi salariul lor nu le-ar permite acest lucru. Este compus din cei care isi numesc in functii bine-platite copiii. Este compus din cei care fura banii de medicamente sau cei pentru educatia copiiilor tai.

Este compus din cei care fac bani multi din afaceri cu statul, prin frauda si prin coruptie. Este compus din cei care fura terenuri si case si insule din patrimoniul acestei tari. Este compus din cei care obtin comisioane din toate achizitiile publice. Este compus din cei care isi acorda drepturi speciale in raport cu restul cetatenilor", se mai arata pe site-ul respectiv.

"Statul paralel este statul hotilor care iti fura viitorul. Statul paralel este statul politicienilor care iti promit ca iti va fi mai bine. Dar de fapt intotdeauna le este doar lor bine.

Ce poti face ca sa scapi de statul paralel?

1. Mergi la vot!

2. Gandeste-te pe cine alegi!

3. Trage-i la raspundere pentru cea ce fac si pentru ce ti-au promis!

4. Informeaza-te! Urmareste jurnalistii de investigatii!"

Site-ul a aparut a adoua zi dupa ce liderii PSD, reuniti vineri in sedinta Comitetului Executiv National (CExN) la Baile Herculane, au adoptat in unanimitate o rezolutie in care denunta existenta unui asa numit "Stat Paralel si Ilegitim" care, in opinia lor, incearca sa preia controlul asupra puterii politice si care reprezinta un pericol de natura sa ingrijoreze opinia publica.

Ei il acuza pe presedintele Klaus Iohannis ca, prin lispa sa de reactie, este complice la numeroasele incalcari ale Constitutiei de catre exponentii asa-zisului "Stat Paralel si Ilegitim" si ca seful statului isi incalca una dintre principalele atributii constitutionale, si anume vegherea la respectarea legii fundamentale si la buna functionare a autoritatilor statului.

