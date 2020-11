Un primar de sector s-a dus la Cluj sa ia lectii de "bune practici" de la Emil Boc. "E fain atunci cand calitatea lucrarilor este normalitate"

"E fain atunci cand calitatea lucrarilor este normalitate"

"Solutiile ma intereseaza cel mai mult"

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 al Capitalei, a fost joi, 12 noiembrie, intr-o vizita la primarul Clujului, Emil Boc, impreuna cu administratorul public al Sectorului 6, Paul Moldovan. El spune ca vizita a constat intr-un schimb de experienta, mai mult dinspre echipa de Cluj catre echipa din Capitala."Azi sunt la Cluj-Napoca, intr-o vizita de schimb de experienta, cu primarul Emil Boc si echipa sa. Bine acum, schimbul de experienta este mai mult dinspre echipa de Cluj catre noi. Sunt impreuna cu administratorul public al Sectorului 6, Paul Moldovan.Am inceput cu planul strategic si am ajuns si la amanunte. Una dintre ideile cu care ma intorc la Bucuresti este nevoia unui Centru de Inovare si Imaginatie Civica (cum l-au numit la Cluj), practic un Centru in care sa aduni ce gasesti mai bun din lumea profesionala si universitara in materie de urbanism, arhitectura, peisagistica, stiinte sociale a carui misiune este sa vina cu proiecte utile comunitatii pe care le dezbate temeinic cu comunitatea.* Necesitatea unui regulament de urbanism care sa puna in prim plan cetatenii, nu doar investitorii si profitul lor - practic atunci cand construiesti cateva mii de apartamente sa faci si o scoala, o gradinita o cresa, spatiu verde, parcari, puncte gospodaresti de colectare a gunoiului etc.;* Informatizarea tuturor interactiunilor cu cetateanul si mediul de afaceri, avand ca tinta ca orice taxa sa fie platita on-line;* Organizare de concursuri de solutii, impreuna cu asociatiile profesionale, care sa includa studiile de fezabilitate si studiile tehnice pentru ca proiectul sa fie gata de executie si pentru a scurta din timpul de finalizare a proiectelor (la noi, vezi Strada Liniei si insula Lacului Morii);* Necesitatea unui regulament de publicitate si a unei comisii de estetica urbana profesioniste care sa coerentizeze imagistic aspectul Sectorului 6;Am mai discutat mult despre solutii de salubrizare (marea problema a Sectorului nostru), bugetare participativa si tranzit/mobilitate".Intr-o alta postare, primarul Sectorului 6 a laudat calitatea lucrarilor de la Cluj."Nu poti rata sa nu observi caliteatea lucrarilor, atentia la detaliu si la functionalitati. Ovidiu Cimpean, unul dintre principalii colaboratori ai primarului Emil Boc, mi le-a explicat cu rabdare.> Pavajul are 10 cm, ca sa nu se sparga. Ovidiu zice ca 200 de ani nu il mai schimba nimeni. La noi, la Romana, Universitate si Unirii deja e crapat sau spart. S-a folosit pavaj de 4 cm.> Strada cu pista verde avea 4 benzi. Acum are 2. A fost latit trotuarul si a aparut pista de biciclete cu latime de un metru si jumatate.> Mobilierul stradal este simplist, este pozitionat astfel incat sa descurajeze parcare pe trotuar (colt etc.), cu rost. Stalpii, bancile, au prize pentru auto si biciclte/trotinete electrice, Wi-Fi, iluminat, usb etc.> Capacele de canal sunt din peisaj, nu fac nota discordanta. Copacii au fost plantati de curand dar nu sunt doar niste nuiele, deja asigura umbra vara, pot respira si au un grilaj care sa retina noroiul.Revin, e fain atunci cand calitatea lucrarilor este normalitate. Fara defecte din start, durabile".Primarul Sectorului 6 a cautat solutii pentru cartiere, dar si pentru spatiile verzi."Solutiile din cartiere (nu doar din centru) ma intereseaza cel mai mult. La Cluj s-au gasit solutii pentru cartiere. Unele doar pilotate, altele infaptuite. Pentru ca la noi in Sectorul 6 avem multe blocuri, specificul nostru este locuirea si avem nevoie de spatiu verde si baze sportive ample cu acces liber. E fabuloasa baza sportiva cu acces liber din cartierul Gheorgheni.Acolo unde copiii sunt prezenti in spatiul public, lucrurile sunt puse in ordine, este siguranta, prezenta lor este cel mai bun indicator.Cautam si noi, dar va rog sa imi semnalizati terenuri care sa fie amenajate in acest fel. Voi cere, asa cum am promis, spre administrare terenul de langa Parcul Drumul Taberei de la MAPN, mergem mai departe cu un astfel de proiect pe insula de la Lacul Morii, si cu Liniei.Vizitele de studiu se fac la inceputul unui mandat, nu la sfarsit. Nu vreau sa inovez, nu am acest orgoliu, nu am timp, vreau sa preiau bune practici".Citeste si: INTERVIU Ciprian Ciucu, noul primar al Sectorului 6: "A existat in ultima saptamana o efervescenta de transferuri, detasari, oameni care vor sa fuga de raspundere" Citeste si: Ciprian Ciucu: "Nu vreau sa mai vad sobolanie. Nimeni in Sectorul 6 nu-si va permite sa lase terenul neingrijit". Planurile noului primar Citeste si: Diferentele dintre fostul si actualul primar al Sectorului 6. Ciprian Ciucu versus Gabriel Mutu