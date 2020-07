A fost adoptat de catre Senat proiectul de lege prin care data alegerilor parlamentare este stabilita de catre Legislativ

Proiectul de lege, aflat in procedura de urgenta, a fost adoptat de Senat cu 89 voturi "pentru", 38 "contra" si o abtinereInitativa legislativa, aflata in procedura de urgenta, a primit raport de admitere cu amendamente admise si amendamente respinse din partea Comisiei juridice a Senatului."Prin decretul prezidential nr. 1134/2016, Parlamentul ales la data de 11 decembrie 2016 a fost convocat la data de 20 decembrie 2016. Prin urmare, limitele temporale normale ale mandatului actualului Parlament sunt 20 decembrie 2016 -20 decembrie 2020.Intrucat, exceptiile de la durata de 4 ani a mandatului Parlamentului in sensul scurtarii acestuia sunt strict prevazute de Constitutie, rezulta ca pentru a determina datele posibile pentru organizarea alegerilor parlamentare, termenul de 20 de zile prevazut de art. 63 alin. (3) din Constitutie, trebuie calculat inapoi incepand de la data de 20 decembrie 2020", precizeaza initiatorii in expunerea de motive a proiectului de lege.Printre amendamentele admise se numara cel care spune ca Parlamentul va stabili data alelegerilor legislative, prin lege organica, cu 60 de zile inaintea datei alegerilor."Titlu - Propunere legislativa privind unele masuri pentru organizarea alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor, ca urmare a incetarii mandatului Parlamentului ales in anul 2016. Prin derogare de la prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente, cu modificarile si completarile ulterioare, data alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor ce vor fi organizate ca urmare a expirarii mandatului Parlamentului, aflat in curs de exercitare la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se stabileste prin lege organica, cu cel putin 60 de zile inaintea datei alegerilor", arata amendamentele admise din raportul comisiei juridice a Senatului.De asemenea, Guvernul decide, prin hotarare, la propunerea AEP, calendarul actiunilor din perioada electorala, cheltuielile pentru alegeri, cat si masurile tehnice necesare bunei desfasurari a scrutinului."Prin derogare de la prevederile art. 114 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul prevazut la alin. (1), in termen de 5 zile de la data intrarii in vigoare a legii prevazute la alin. (1), Guvernul stabileste, prin hotarare, la propunerea Autoritatii Electorale Permanente, calendarul actiunilor din cuprinsul perioadei electorale, cheltuielile necesare pregatirii si desfasurarii in bune conditii a alegerilor si masurilor tehnice necesare bunei organizari si desfasurari in bune conditii a alegerilor si masurile tehnice necesare bunei organizari si desfasurari a alegerilor", potrivit unui al amendament admis.Totodata, dosarele de candidatura pot fi depuse si eletronic."La alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor, partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale si candidatii independenti vor putea opta sa intocmeasca si sa depuna electronic, in conditiile legii, dosare de candidatura, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 52-55 din Legea nr. 208/2015, cu modificarile si completarile ulterioare. Listele de sustinatori vor putea fi semnate si depuse electronic, in conditiile legii", conform unui al amendament admis din raportul de adoptare al Comisiei juridice.Senatul este prim for sesizat pe proiectul de lege, decizionala fiind Camera Deputatilor.Premierul Ludovic Orban a afirmat, joia trecuta, ca data alegerilor parlamantare trebuie sa fie 6 decembrie pentru a se incadra cu prevederile constitutionale si cu necesitatile legate de finalizarea mandatului actualului Parlament."In urma deciziei Curtii Constitutionale, care este destul de ciudata, reiese cumva ca pot si Parlamentul si Guvernul sa stabileasca data alegerilor. Dar ca cel care decide cine stabileste data alegerilor este Parlamentul.Daca asa a decis Curtea Constitutionala ca Parlamentul este cel care hotaraste daca Parlamentul sau Guvernul decide data alegerilor, mai mult ca sigur ca Parlamentul va vrea sa decida ei data alegerilor si pentru alegerile parlamentare. Le spun doar atat, alegerile parlamentare trebuie sa fie, conform prevederilor constitutionale, pe 6 decembrie. Este data care se incadreaza din toate punctele de vedere cu prevederile constitutionale si cu necesitatile legate de finalizarea mandatului actualului Parlament", a afirmat Ludovic Orban.