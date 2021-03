A fost aprobat OUG privind elaborarea Planului national de redresare si rezilienta. Termenul 'relansare', inlocuit cu 'redresare'

In nota de fundamentare a actului de normativ se arata ca "in ceea ce priveste termenul 'relansare' se impune inlocuirea cu 'redresare' in denumirea Planului national de relansare si rezilienta, in vederea corelarii cu Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European si al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare si rezilienta"."De asemenea structura planului se impune a fi modificata prin instituirea a sase piloni de investitii, in vederea corelarii cu acelasi regulament, cu abrogarea pe cale de consecinta a reglementarilor ce privesc proiecte si domenii de interventie. Avand in vedere urgenta in definitivarea si asumarea la nivel national a Planului national de redresare si rezilienta si tinand cont de perioada de timp foarte scurta pana la termenul asumat, se impune mandatarea Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene pentru a desfasura procedurile de negociere cu Comisia Europeana, in vederea aprobarii PNRR", potrivit notei de fundamentare.CITESTE SI: Ministrul Transporturilor: "Avem acord de mediu pentru autostrada A7 Ploiesti - Buzau" Totodata, se spune in acelasi document, avand in vedere ca perioada de implementare a Planului national de redresare si rezilienta este relativ scurta, pentru proiectele de investitii este necesara "flexibilizarea mecanismului de avizare de catre Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene a proiectelor propuse de beneficiari, prin eliminarea termenului de 10 zile, precum si prin introducerea in acest mecanism a ministerelor coordonatoare pentru reforme".Premierul Florin Citu a declarat, dupa sedinta de guvern din 19 martie, la momentul discutarii in prima lectura a OUG privind Planul national de redresare si rezilienta, ca prin PNRR vor fi alocate "resurse importante pentru infrastructura rutiera si feroviara, dar si pentru autostrazi"."Bineinteles, reteaua de gaze. Vrem sa construim spitale noi, spunem foarte clar in acest program. Si, bineinteles, si masuri sociale. Deci, acordam importanta tuturor prioritatilor. O reforma de care Romania avea nevoie ", a precizat premierul la finalul sedintei de guvern din 19 martie.In acelasi context, vicepremierul Dan Barna a explicat ca PNRR are "sase piloni, (...) sase axe principale, pe care sunt alocati aproape 30 de miliarde de euro disponibili pentru Romania de la nivel european"." Vorbim de tranzitia verde, de transformarea digitala, de partea aceea de competitivitate si dezvoltare inteligenta. Mai este un pilon legat de coeziunea sociala, foarte important, partea de sanatate - tema cea mai acuta in dezbaterea publica in aceasta perioada si, bineinteles, si un pilon dedicat politicilor pentru generatiile urmatoare, partea cea mai vizibila si explicita de viitor", a declarat Barna.In sedinta de guvern de miercuri a fost aprobata si o ordonanta de urgenta pentru aprobarea acordarii unui ajutor de stat de restructurare a Societatii "Complexul Energetic Oltenia" - SA.