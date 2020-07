A fost aprobata prelungirea sesiunii extraordinare a Camerei Deputatilor pentru perioada 1-19 august

"In temeiul art. 66 alin (2) din Constitutia Romaniei, republicata si al art. 83 alin. (8) din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat, va propun convocarea Camerei Deputatilor in sesiune extraordinara, in data de 1 august 2020, ora 10.00, pentru perioada 1-19 august 2020, proiectul ordinii de zi regasindu-se in anexa", arata documentul transmis de presedintele Camerei Deputatilor Marcel Ciolacu si aprobat luni de Biroul permanent.Anterior acestei decizii, fusese hotarata prelungirea convocarii Camerei in sesiune extraordinara pentru intervalul 16-31 iulie.