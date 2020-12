Au finalizat negocierile. Liderii PNL, USR/PLUS si UDMR au anuntat ca semneaza luni, 21 decembrie, acordul coalitiei

"Discutiile din cadrul coalitiei au continuat si duminica, acoperind toate detaliile legate de programul de guvernare si de modul de lucru in coalitie", au transmis reprezentantii coalitiei.Acordul de coalitie va fi semnat de catre liderii celor trei formatiuni politice luni, 21 decembrie in jurul orei 19.00, la Parlament, au mai anuntat ei.Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban , anunta duminica dupa-amiaza, la Parlament, ca au fost facute progrese importante legate de programul de guvernare, urmand sa mai fie doua capitole de incheiat. El a precizat ca atunci cand discutiile vor fi finalizate, va fi prezentat si programul de guvernare."Am facut progrese foarte importante.(...) Practic programul mai are doua capitole care nu sunt finalizate la momentul la care am plecat. Au ramas puncte de armonizat care vor fi armonizate intr-o analiza pe care o vom face cu colegii din coalitia de guvernare la nivel de lideri de partide", a afirmat liderul PNL in jurul orei 16.Negocierile PNL-USR PLUS-UDMR de duminica au avut ca teme d justitia si sanatatea, dar si reforma electorala.Vineri a fost finalizata impartirea ministerelor, iar sambata au fost stabilite principiile pentru impartirea posturilor de prefect si a celor de secretar de stat. Tot sambata a fost discutata o mare parte din programul de guvernare, fiind abordate domeniile finante, fonduri europene si digitalizare.