Acordul financiar pentru Republica Moldova nu mai este valabil. Chisinaul rateaza ajutorul de 60 de milioane de euro oferit de Bucuresti

"MAE, desi a intreprins toate demersurile din sfera sa de competenta pentru prelungirea Acordului din 2010, este nevoit sa isi exprime regretul pentru iesirea din vigoare a acestuia. In acelasi timp, MAE asigura cetatenii Republicii Moldova ca Romania va ramane un partener predictibil si implicat, asa cum au dovedit-o toate actiunile sale de pana acum", precizeaza sursa citata.In acelasi timp, Romania "isi exprima disponibilitatea pentru incheierea unui nou Acord, care sa indeplineasca functiile Acordului din 2010 si care sa integreze toate protocoalele aditionale subsecvente, cu obiectivul de a impulsiona dezvoltarea Republicii Moldova, avansarea parcursului sau european si implementarea reformelor democratice.Romania va continua sa ofere cetatenilor Republicii Moldova sprijin direct, consistent si dezinteresat, inclusiv de natura umanitara in actualul context pandemic, si sa actioneze pentru avansarea proiectelor strategice de interconectare", subliniaza comunicatul MAE."Avand in vedere iminenta iesirii din vigoare a Acordului, Romania a propus R. Moldova, la inceputul lunii noiembrie 2020, incheierea unui nou Protocol aditional (Protocolul 6), care sa permita atat extinderea perioadei de valabilitate a Acordului si, astfel, utilizarea fondurilor inca neutilizate - din cele 100 de milioane de euro - in proiecte viitoare, cat si extinderea domeniilor in care ajutorul financiar nerambursabil poate fi acordat", precizeaza reprezentantii MAE.Potrivit ministerului roman, proiectul Protocolului 6 la Acord "continea si o serie de elemente suplimentare propuse de partea romana care - odata asumate de Guvernul de la Chisinau - ar fi fost de natura sa sprijine implinirea asteptarilor legate de mentinerea parcursului european al R. Moldova, cu respectarea principiilor democratice si ale statului de drept".De asemenea, prevedea "asigurarea implementarii depline, de catre R. Moldova, a prevederilor Acordului de Asociere incheiat cu Uniunea Europeana si realizarea reformelor necesare, cu accent pe reforma in domeniul justitiei, de asigurarea conditiilor pentru consolidarea si protejarea prezentei investitionale a Romaniei in R. Moldova, precum si de consolidarea comunitatii de limba, cultura si istorie dintre Romania si R. Moldova".Aceste elemente suplimentare, adauga MAE, "se afla in deplina concordanta cu politica aplicata constant de Romania si de UE de a utiliza un set de conditionalitati care sa stimuleze eforturile de reforma atat de necesare Republicii Moldova".Potrivit ministerului roman, "in pofida demersurilor repetate ale partii romane, care a reafirmat consecvent deschiderea de a semna si ratifica documentul in forma propusa de Romania, in timp util pentru a evita iesirea din vigoare a Acordului semnat in 2010, Guvernul de la Chisinau nu a transmis un raspuns la propunerea Romaniei decat la data de 26 februarie 2021, constand intr-un proiect de text care se indeparteaza de propunerea de Protocol 6 a partii romane, neincluzand elementele suplimentare mentionate mai sus".Potrivit MAE, pe durata ultimelor discutii bilaterale, de la jumatatea lunii martie, reprezentantii guvernamentali de la Chisinau au invocat si faptul ca Guvernul interimar al R. Moldova nu ar avea competentele necesare pentru finalizarea procedurilor vizand incheierea Acordului."In raport cu autoritatile de la Chisinau, Romania va continua sa urmareasca dezvoltarea dialogului bilateral intr-o logica conditionata de angajamentul ferm pentru continuarea reformelor esentiale dezvoltarii democratice si progresului parcursului european al Republicii Moldova", subliniaza comunicatul ministerului roman.Ministerul Afacerilor Externe aminteste ca imprumutul nerambursabil in valoare de 100 de milioane de euro acordat de Romania, care a urmarit imbunatatirea vietii tuturor cetatenilor Republicii Moldova, in consonanta cu obiectivele Parteneriatului Strategic intre Romania si Republica Moldova pentru integrarea europeana a Republicii Moldova a fost incheiat la Iasi, in aprilie 2010.Timp de peste un deceniu, Acordul a permis finantarea de catre Romania a unor proiecte emblematice, cum ar fi reabilitarea si modernizarea a peste 1.000 de gradinite si institutii scolare din R. Moldova sau asigurarea unei contributii la dezvoltarea gazoductului Iasi-Chisinau, proiect strategic de interconectare energetica intre Romania si R. Moldova.