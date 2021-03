Adrian Nastase: "PSD e in hibernare. Probabil pentru ca asteapta sa castige alegerile in 2024 ca o pleasca"

PSD si-a pierdut dimensiunea nationala

"Astazi a avut loc Congresul PMP-ului. Probabil ca PMP-ul va incerca sa creeze un grup parlamentar, neintrand in Parlament, dar totusi va incerca cu niste oameni...(...) Nu pot sa povestesc mai mult pentru ca nu e proiectul meu, dar eu, daca as fi in zona celor de la putere, as sprijini crearea acestor grupuri, pentru ca in mod evident nu exista un liant suficient de puternic, spre exemplu la AUR , si vor fi astfel de eforturi, asa cum vor fi eforturi de a prelua, poate, cativa oameni de la PSD si PSD-ul, fiind in hibernare, nici nu o sa-l doara in momentul in care o sa piarda cativa parlamentari", a afirmat Adrian Nastase, duminica seara, la Antena 3.In acest context, fostul presedinte social-democrat a criticat modul in care PSD intelege sa faca opozitie "PSD-ul (e in hibernare - n.r.), eu asa constat. Probabil pentru ca asteapta sa castige alegerile in 2024 ca o pleasca. Guvernul pierde voturi prin greselile pe care le realizeaza. Atunci oamenii vor spune haideti voi la guvernare, ca totusi a fost mai bine. Ceea ce nu inteleg fostii mei colegi de la partid este ca, practic, asa cum a aparut miscarea AUR pe zona de dreapta poate sa apara si pe zona de centru-stanga.Si eu cred ca lucrurile acestea sunt posibile pana in 2024, asa incat o asteptare din asta inactiva, cu meditatii, cu lamentatii metafizice, cu formule de genul intrebarilor retorice - cum e posibil sa? - un partid care nu actioneaza, care nu intelege ca in Parlament este in momentul de fata prizonier si ca practic zbaterea asta este absolut inutila, cum s-a vazut, de altfel, la buget, nu reusesti sa transmiti mesaje si, in orice caz, nu transmiti mesaje nici atunci cand preiei modelul plangerilor la Inalta Poarta. Nu asta a fost modelul PSD-ului", a adaugat fostul premier Nastase.In opinia sa, PSD "si-a pierdut aceasta componenta de dimensiune nationala, mai ales dupa ce au fost exclusi Plesoianu, sau Serban Nicolae ", in "incercarea de a fi pe placul celor de la Bruxelles, distrugand, conform unui model care este absolut stupid al stangii europene, dimensiunea nationala".Fostul premier a criticat si faptul ca PSD nu are planuri pe termen lung, catalogand drept o greseala "pe care a facut-o si data trecuta" faptul ca nu a gasit "profilul necesar" si un candidat care sa poata sa obtina peste 50% pentru viitoarele alegeri prezidentiale."Daca nu te ocupi de viitorul candidat nu ai nicio sansa, in mod evident, nici la formarea guvernului, pentru ca noul presedinte va decide viitorul guvern . Este o problema foarte serioasa si nu vad nicio miscare din partea PSD-ului", a mai afirmat Nastase.El a catalogat drept posibila o candidatura a lui Mircea Geoana , cu sustinerea PSD, pentru functia de presedinte.