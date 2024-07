Adrian Vierita, ambasadorul Romaniei la Washington

Comisiile reunite de politica externa ale Parlamentului au aprobat, joi, cu unanimitate de voturi, candidatura lui Adrian Vierita (foto) pentru postul de ambasador al Romaniei in Statele Unite ale Americii, anunta NewsIn.

Sugestiile senatorilor si deputatilor din comisiile de politica externa catre Vierita s-au referit la reluarea cat mai grabnica a contactelor, pregatirea summitului NATO de anul viitor si a efectelor pozitive pe care acesta trebuie sa le aiba pentru Romania si pentru regiune.

In plus, parlamentarii au pus accentul si pe intensificarea relatiilor

economice dintre cele doua tari.

Functia de ambasador al Romaniei la Washington este vacanta de mai mult de un an, in special din cauza neintelegerilor dintre presedinte si premier cu privire la persoana care sa fie propusa pentru acest post.

Adrian Vierita este, in prezent, secretar de stat pentru afaceri europene si euroatlantice in Ministerul de Externe. In perioada 2002 - 2006, a fost ambasador al Romaniei in Germania.

Initial, Vierita fusese propus de Ministerul de Externe pentru postul de ambasador de la Londra, in timp ce pentru Washington au figurat alte doua propuneri, la care insa s-a renuntat, Iulian Buga si Sever Voinescu.

Razvan Rusu, ambasador la Roma

Razvan Rusu, propus ambasador la Roma, a primit, joi, in urma audierilor, avizul favorabil al comisiilor de politica externa ale Parlamentului, cu 19 voturi pentru si unul impotriva, a anuntat Stefan Glavan, presedintele comisiei pentru politica externa a Camerei Deputatilor.

Parlamentarii i-au sugerat lui Razvan Rusu sa plece la post cu o oferta de nerefuzat - un plan integrat din partea guvernului roman pentru autoritatile italiene.

Razvan Rusu este bacauan si este nascut in 1971. Inginer de profesie si masterand in relatii internationale, Rusu a ocupat postul de director general al Directiei Europa Extinsa. Din mai 1999 pana in august 2003 a lucrat la misiunea permanenta a Romaniei la ONU, in New York.

Postul de ambasador la Roma este vacant din luna mai, cand Cristian Valentin Colteanu a fost rechemat de la post.

De la izbucnirea crizei imigrantilor romani din Italia, care au contribuit la cresterea alarmanta a infractionalitatii in aceasta tara, autoritatile romane au fost acuzate ca nu au inteles necesitatea numirii urgente a unui nou ambasador la Roma.

Daniel Banu, ambasador la Sarajevo

Daniel Banu, propus pentru postul de ambasador al Romaniei in Bosnia-Hertegovina, a primit, si el, aviz favorabil, cu unanimitate de voturi, din partea comisiilor reunite de politica externa ale Parlamentului.

Daniel Banu are 36 de ani si, in ultimii trei ani, a fost seful Biroului diplomatic de legatura a Romaniei in Kosovo. Din 1999 pana in 2004 a lucrat la misiunea OSCE din Bosnia-Hertegovina.

Emil Rapcea, ambasador in Kazahstan

Emil Rapcea a primit aviz favorabil, cu unanimitate de voturi, pentru a ocupa postul de ambasador in Kazahstan, dupa o audiere care a durat aproximativ 20 de minute.

Emil Rapcea, care in urma cu trei zile a implinit 62 de ani, a ocupat anterior - din 2003 pana in februarie 2007 - functia de reprezentant diplomatic al Romaniei la Abuja, in Nigeria.

Rapcea are o indelungata experienta diplomatica, lucrand in Ministerul de Externe din 1976 si in prezent are grad diplomatic de ministru plenipotentiar. Intre 1997 si 2002 a fost ministru consilier la Ambasada Romaniei de la Moscova, unde intre 2001 si 2002 a ocupat functia de insarcinat cu afaceri.

Cunoaste foarte bine limbile engleza si rusa, a devenit doctor in economie la ASE Bucuresti in 1977, iar in 2004 a primit ordinul "Steaua Romaniei" in rang de cavaler.

Presedintele Traian Basescu l-a rechemat in tara la 4 octombrie pe Vasile Soare, care devenise, la numai 30 de ani, ambasador in Republica Kazahstan din data de 13 decembrie 2001.

