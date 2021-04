Fosta deputata Adriana Saftoiu, despre criza politica din coalitie: "Am trait asemenea pacaleli si in CDR si in Alianta DA. Cand incepe dezastrul, nimeni nu il mai poate opri"

"Cred ca sunt toti in vortex politic. Doar luni Ludovic Orban spunea ca "raspunderea politica pentru mentinerea lui Voiculescu in functie apartine in exclusivitate USR PLUS" si cerea colegilor de partid sa se controleze cand ii cer demisia lui V Voiculescu. Si avea sens. Teoretic, orice prim ministru poate sa decida o demitere, dar, practic, intr-o coalitie se presupune ca se discuta asemenea decizii cu partenerii de coalitie pentru a minimaliza efectele.Toate coalitiile s-au dus la naiba cu decizii de genul acesta unilateral. Chiar daca vor gasi motive "publice" sa se justifice de ce mai raman la guvernare, bomba doar ticaie. Sa ne dorim sa nu explodeze intr-un context pandemic care oricum e minat indiferent de aceasta coalitie care e mai degraba o mezalianta.Am trait asemenea pacaleli si in CDR si in Alianta DA . Cand incepe dezastrul, nimeni nu il mai poate opri si rezultatele s-au vazut. Doar e de privit istoria ultimilor 30 de ani in coalitii si decizii de timpul "eu decid si voi va supuneti". Nimeni din cei care au crezut ca sunt protejati de o functie detinuta pe moment nu a iesit bine, unii au si disparut, altii de abia mai rasufla. Tragi linia si tarisoara e tot praf", a scris aceasta pe pagina ei de Facebook Dupa revocarea lui Vlad Voiculescu, conducerile USR PLUS au transmis ca "demiterea ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu , este o decizie unilaterala si imatura a premierului Florin Citu care pune sub semnul intrebarii capacitatea domniei sale de a conduce un guvern de coalitie functional"."Din acest moment, Florin Citu nu mai are sustinerea Aliantei USR PLUS pentru ramanerea in functia de prim-ministru", a fost mesajul USR PLUS.De asemenea, cele doua partide au cerut de urgenta o sedinta a Coalitiei pentru a discuta retragerea sprijinului politic pentru premierul Citu.Presedintele PNL Ludovic Orban a comentat miercuri revocarea lui Vlad Voiculescu de la Mionisterul Sanatatii,precizand ca este obligatia constitutionala a premierului de a veghea la buna functionare a Guvernului si de a interveni cand e cazul, pentru a asigura buna guvernare, exprimand sustinerea PNL pentru decizia prim-ministrului. De asemenea, Orban a precizat ca pentru PNL nu exista o alta solutie politica de guvernare decat actuala coalitie. Orban a exclus varianta unui Guvern minoritar, dar si posibilitatea renegocierii ministerelor in coalitie.Fostul premier