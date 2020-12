Fosta sefa a Tribunalului Timis, despre negocierile pentru formarea guvernului: "Fiii securistilor si tortionarilor isi impart ce a mai ramas din tara"

"Imaginea hienelor impartindu-si un starv... O poza cat un milion de cuvinte, in care, cu zambete mijite pe sub mastile de bascalie, fiii securistilor si tortionarilor bunicilor si parintilor nostri isi impart ce a mai ramas din tara. Limita abisului in care ne prabusim de 30 de ani nu se mai vede. Cu un cinsim rar, dezinvolt si sigur pe el, politicianul roman, indiferent la numele partidului care il primeste grijuliu, are un singur scop: sa se imbogateasca rapid, sa stea cocotat la putere in asa fel incat el si urmatii urmasilor lor sa doarma linistiti. Cu mana pe putere, sa invarta bani si legi, sa lege oamenii care nu ii sunt pe plac, apoi sa retraga la o batranete linistita, zambind superior in timp ce isi primeste pensia, un mizilic fata de ce va fi reusit sa fure pana atunci", a scris Adriana Stoicescu, duminica, pe Facebook.Fostul presedinte al Tribunalului Timis, critica, in continuarea mesajului sau, politicienii care umilesc Justitia."De parca nu ar fi destul, politicianul roman ramas pe din afara, fara coledzi, cum ar zice Caragiale, face ce i-a mai ramas: arunca cu propriile dejectii in oameni pe care nu are cum sa ii inteleaga....oamenii care au muncit toata viata, au dat examene toata viata, si-au asumat decizii toata viata. Cum sa tac atunci cand citesc ce scrie un minuscul personaj, cocotat vremelnic de altii in demnitati pe care nici macar nu le intelege, fara a avea nici o legatura cu justitia? Cum sa tac atunci cand un politician ramas pe din afara unei scene oricum cangrenate isi permite sa afirme ca Dana Garbovan nu are moralitate si onestitate, ca Lia Savonea este un "sapun"? Cum sa taci cand un monument de ipocrizie si traseism politic vorbeste de cinste, adevar si morala?", scrie Stoicescu.Adriana Stoicescu mai arata ca s-a saturat sa vada "pipite de doi bani si mojici crescuti in puf cum ne insulta pe toti, fara scrupule si fara sa clipeasca"."Nu mai aveti strop de rusine, nu mai aveti limite, nu va mai cunoasteti locul! Ati invatat cat au invatat doamnele Garbovan si Savonea? Ati dat examenele lor? Ati fost vreodata in papucii lor? Ati fost in sala de judecata cu ele? Ati muncit la redactat sentinte in locul lor? M-am saturat sa vad pipite de doi bani si mojici crescuti in puf cum ne insulta pe toti, fara scrupule si fara sa clipeasca. Pentru ca insultandu-le pe Garbovan si Savonea ma insulta indirect si pe mine. Poate e timpul sa batem si noi cu pumnul in masa. Si sa lasam la o parte eleganta atunci cand hienele ataca", se mai arata in mesajul postat de fostul presedinte al Tribunalului Timis.In data de 4 decembrie 2020, Adrianei Stoicescu i s-a incheiat cel de-al doilea mandat de presedinte al Tribunalului Timis, de atunci ea activeaza doar ca judecator in cadrul institutiei.Citeste si: FOTO Ninge abundent la Ranca de cateva zile. Stratul de zapada depaseste jumatate de metru