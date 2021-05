PSD a primit 445.000 de lei imprumut de la patronul unei firme de constructii. Antreprenorul tocmai incheiase, cu 8 zile mai devreme, un contract banos cu Primaria Capitalei

Contracte pentru clientela politica

"A multumit" partidului

Banii au fost imprumutati in contextul alegerilor locale din 27 septembrie 2020, candidatulPSD fiind primarul in functie la acea data, Gabriela Firea . Pe 14 septembrie 2020, pe finalul mandatului lui Firea, Primaria Generala a Municipiului Bucuresti atribuise aceleiasi firme patru contracte in valoare totala de 29 de milioane de lei, fara TVA, se arata ]ntr-o investigatie G4 media Atat Gabriela Firea, cat si un reprezentant al firmei de constructii neaga faptul ca ar exista vreo legatura intre cele doua evenimente.In martie 2021, noul primar general a decis rezilierea contractelor, din lipsa de fonduri.Se pare ca in apropierea scrutinului, cu aproximativ doua saptamani inainte de alegeri, Primaria Generala a atribuit mai multe contracte pentru anveloparea unor blocuri din Sectorul 6.Printre firmele castigatoare s-a numarat Rotary Constructii SRL Bucuresti, societate care, in iunie 2020, intrase voluntar in stare de insolventa.RFirma a primit patru loturi, in valoare totala de 29,08 milioane lei, fara TVA.Mai mult, de fiecare data, singura oferta admisibila luata in considerare pentru evaluare de catre autoritatea contractanta a fost doar cea a acestei companii, celelalte oferte fiind respinse ca inadmisibile, pe motive procedurale.La opt zile dupa ce fusese declarat castigator pentru cele patru loturi, patronul firmei Rotary Constructii SRL, Mihai Leonard Rotaru, a imprumutat PSD cu 445.000 de lei, informatia fiind publicata de formatiunea politica in Monitorul Oficial, in aprilie 2021.Documentul contine date despre finantarea partidului in 2020. Ulterior, dar inainte de alegerile parlamentare din 2020, si partenera sa de viata, Daniela Rotaru, a imprumutat PSD cu aceeasi suma.