Afacerile europarlamentarilor romani

Mai mult de jumatate dintre cei 35 de europarlamentari romani care urmeaza sa plece la Strasbourg, au in tara afaceri extrem de profitabile si nu este exclus ca plecarea lor sa aduca un plus de profit pentru societatile lor, relateaza "Ziua" in editia de miercuri.

Astfel, deschizator de lista la PD, Sorin Frunzaverde, fost ministru al Apararii, este asociat cu sotia sa, Doina, in doua firme din Resita, orasul sau de bastina. Prima firma, Restar International SRL, cu numai cinci angajati a avut in 2005 o cifra de afaceri de 431.646 RON si un profit brut de doar 26.547 RON.

Cea de a doua firma a lui Frunzaverde, Telestar SRL, a realizat, cu doar doi angajati, o cifra de afaceri de 185.649 RON si un profit brut de 35.823 RON.

Tanara Roberta Alma Anastase nu are propriile ei afaceri. Au in schimb, parintii ei, Lorena Carmen si Corneliu Anastase. Prima firma, Alma Exim International Group SRL, are drept unic actionar si administrator pe Lorena Carmen Anastase, iar firma mamei europarlamentarei PD Roberta Anastase nu are date privind rezultatele financiare.

Marian Zlotea are si el o firma. Tanarul europarlamentar PD este actionar majoritar la firma A&C Consulting Corporation SRL insa nu a depus date de bilant.

Pedistul brasovean Dragos Florin David are si el trei firme. David Dragos Florin Asociatie Familiala si Decopower SRL, nu au avut nici un profit declarat. Cea de a treia firma Soft Park SA, se afla in dizolvare judiciara.

Constantin Dumitriu, actual viceprimar al Galatiului, aflat pe locul 11 al eurocastigatorilor PD, are si el mai multe firme. Prima, Lantest Jr SRL este in intrerupere temporara de activitate. Societatea Lubrimet SRL, ii aduce un bun profit pedistului, avand in vedere ca pe 2005, cu numai cinci angajati, a realizat o cifra de afaceri de 3.261.343 RON si un profit brut declarat de 172.829 RON. O alta firma a lui Dumitriu, Dacora SRL, nu are declarate date de bilant.

Nicodim Bulzesc, pus de PD Timis pe loc castigator pentru europarlamentare, nu are afaceri in mod direct, ci prin intermediul sotiei sale, Lidia Bulzesc. Aceasta are doua firme.

Asadar, din cei 13 europarlamentari PD, noua sunt implicati in afaceri. Petru Filip, primar PD al Oradei, este asociat cu niste italieni, in firma Itro Succesinvest SRL.

La Petrosani, pedista Monica Iacob-Ridzi, a patra pe lista pedistilor norocosi care pleaca la Strasbourg, lasa in urma firma de comert Euro-Riva Serv SRL, din Lupeni. Firma de comert merge foarte bine, avand in vedere datele de bilant pe 2005. Astfel, cu 100 de angajati, firma a avut o cifra de afaceri de 14.507.506 RON si un profit brut declarat de 382.216 RON. Marian Jean Marinescu, europedistul din Craiova, al cincilea pe lista, are sapte firme.

Dintre cei zece castigatori PSD pentru Parlamentul Europei, doar patru au firme. Cea mai tare in afaceri este Rovana Plumb, locul trei la eurodeputati. Plumb are zece la suta din actiunile firmei Geroaslan Cosmetics SRL.

Pe locul patru pe lista, Daciana Sarbu detine jumatate din firma Mandarine Production SRl. Societatea a avut pe 2006 un profit brut declarat de 45.262 RON, la o cifra de afaceri de 387.715 RON.

Fost ministru al Apararii, Ioan Mircea Pascu, este detinatorul Pascu Ioan-Mircea PF, infiintata la inceputul acestui an si care se ocupa de consultanta. Cel de-al patrulea europesedist, Victor Bostinaru, are jumatate din firma de consultanta Worldwide Contacts SRL, pe care o detine impreuna cu sotia sa, Jana. De asemenea, Bostinaru a mai avut si jumatate din firma de transporturi rutiere de marfuri Sud-Est Trade SRL, aflata acum in lichidare.

Din cei sase castigatori euroliberali, cinci au diverse afaceri. Renate Weber detine, impreuna cu fiica sa, firma de consultanta Werma Consult SRL. Daniel Daianu, fostul economist-sef al BNR si ministru liberal al Finantelor, are mai multe firme.

Pe locul patru al listei, tanarul liberal Cristian Silviu Busoi detine firma de consultanta Shadow Pro Communication SRL. Si Ramona Nicole Manescu este actionara in firma Spedcom SRL, din Giurgiu, cu 25 la suta din actiuni, alaturi de sotul sau, Serban Rares Manescu. Ultimul pe lista, Magor Imre Csibi, detine jumatate din compania de consultanta C&G Consult SRL, din Cluj-Napoca.

Dincolo de implicarile sale in afacerile rusilor de la ALRO si de la Marco Group, Theodor Stolojan are si el cateva societati, conform Registrului Comertului. Avocatul brasovean Nicolae Vlad Popa, cel de-al treilea europarlamentar peledist, este implicat la randul sau in afaceri.

Si la UDMR exista un europarlamentar implicat in afaceri. Este vorba despre Csaba Sogor, actionar, cu 12,5 la suta din procente, in firma Arta Populara Danesti Societate Cooperativa, din comuna harghiteana Danesti.

