AFP: In Romania si Bulgaria coruptia inca face legea

La un an de la "europenizare", de la politistul bulgar implicat in traficul de droguri, la ministrul roman care a primit caltabosi pentru a aranja o licitatie, coruptia este omniprezenta in aceste doua tari, devenite membre ale Uniunii Europene la 1 ianuarie 2007, comenteaza AFP.

"Departe de a fi regresat, acest flagel s-a agravat in Romania in 2007", a declarat directorul Transparency International (TI) Romania, Victor Alistar, agentiei franceze.

Potrivit lui, daca 20% dintre romani declarasera in 2006 ca au dat mita pentru a avea acces la servicii care teoretic sunt gratuite, in prezent 30% recunosc ca au facut-o, proportie care face din Romania tara cea mai corupta din UE, asa cum arata ultimul raport TI.

In Bulgaria, 70% dintre persoanele chestionate apreciaza ca lupta impotriva coruptiei este ineficienta, in timp ce 80% califica drept "extrem de corupte" partidele si sistemul judiciar, tot potrivit Transparency International, citat de NewsIn.

Fie ca este vorba despre sanatate, educatie, administratie, politie sau justitie, niciun sector nu este ocolit de acest fenomen.

Incepand din ianuarie, Casa de Sanatate din Bulgaria va cere fiecarui pacient sa declare in scris, la iesirea din spital, ca nu a fost nevoit sa plateasca pentru servicii care sunt, in mod normal, suportate de institutia mentionata.

Deja sub stricta supraveghere a Bruxelles-ului, care ar putea activa o clauza de salvgardare in cazul in care progresele in combaterea coruptiei nu vor fi considerate suficiente, cele doua tari au fost in 2007 teatrul mai multor scandaluri rasunatoare in care au fost implicati membri ai guvernelor.

Astfel, ministrul roman al agriculturii, Decebal Traian Remes, a fost nevoit sa demisioneze dupa difuzarea unei inregistrari in care era prezentat in timp ce primea un plic si genti de caltabosi de la un om de afaceri local care voia sa isi asigure sprijinul lui pentru a castiga o licitatie.

Ministrul roman al justitiei, Tudor Chiuariu, a demisionat si el la inceputul lunii decembrie, dupa ce a fost vizat de o ancheta pentru "abuz in serviciu impotriva interesului public", intr-o tranzactie imobiliara. Desi nu este acuzat in mod direct de coruptie, Chiuariu este criticat si pentru promovarea unei ordonante controversate, in virtutea careia anchetele impotriva ministrilor suspectati de coruptie au fost suspendate.

In Bulgaria, premierul socialist Serghei Stanisev a fost obligat sa se desparta in iulie de cel mai influent ministru al sau, Rumen Ovcearov, detinatorul portofoliului Economiei si Energiei si membru important al partidului sau, in urma unui scandal de deturnare de fonduri publice, abuz de putere si tentative de influentare a justitiei.

2007 a dezvaluit si amploarea coruptiei printre cei care ar trebui sa o combata, sase magistrati romani fiind acuzati ca au cumparat sau vandut pentru 15.000 de euro subiectele unui examen pentru conducerea Parchetului de la Bucuresti.

Potrivit lui Alistar, acest prim an in UE a avut totusi un impact pozitiv in ceea ce priveste combaterea coruptiei, pentru ca autoritatile au inceput sa combata fenomenul "nu doar de teama criticilor Bruxelles-ului".

Bulgaria, unde coruptia inghite aproape tot atatia bani anual cat fondurile asteptate de la UE, asa cum arata un raport independent, a lansat la randul sau o campanie impotriva deturnarii de fonduri comunitare.

"S-au facut pasi spre o constientizare veritabila" a necesitatii de a eradica acest rau, da asigurari Alistar, adaugand ca "strategiile nu lipsesc, punerea lor in aplicare este cea care se lasa asteptata".

