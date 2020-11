Dodon nu este inca infrant!

Chiar daca in primul tur, Maia Sandu a avut un avantaj de aproape 4 procente in fata presedintelui in functie, asa cum am spus si in analiza trecuta, turul doi incepe de la 0-0.Candidatii trebuie sa isi mobilizeze din nou electoratul care i-a votat in primul tur si, in plus, trebuie sa atraga voturi si din bazinele altor candidati, altor partide, pentru a castiga.In acest moment, Renato Usatii, surpriza acestor alegeri, candidatul care a obtinut 16.9%, s-a pozitionat impotriva lui Dodon si le-a cerut votantilor sai sa voteze in consecinta. Partidele unioniste si candidatii acestora au dat un mesaj in favoarea lui Sandu, la fel ca si fostul partener al acesteia din alianta ACUM, Andrei Nastase . Candu, Deliu s-au pronuntat si ei in favoarea Maiei Sandu.La o prima vedere se pare ca avem un front larg anti-Dodon. Lovitura de gratie a venit de la Pavel Filip care a facut pasul la offside si a anuntat ca isi retrage oamenii din guvern . Forta PDM sta in echipa de primari pe care o are in teritoriu si care poate lupta sau nu impotriva lui Dodon.Pentru a-l infrange pe Dodon este nevoie de mai mult insa. Declaratiile liderilor din frontul anti-Dodon nu sunt de ajuns. Ele sunt benefice, ajuta foarte mult, dar nu trebuie uitat un lucru: niciun lider politic nu are voturile oamenilor in buzunar si nu le poate preda ca pe niste hartii aliatului sau. Transferul de incredere nu se face automat. Nu este un proces simplu. Chiar daca votantul lui Usatii este indemnat de catre acesta sa o voteze pe Sandu, asta nu inseamna ca acest lucru se va produce automat.Nu trebuie uitat nici faptul ca in acest moment nu exista o stare de exuberanta, nu exista un entuziasm deosebit, alegatorii sunt nemultumiti de actuala clasa politica, iar votul dat a fost un vot mai mult negativ, decat un vot pro. Prezenta mult mai scazuta la vot fata de primul tur al prezidentialelor din 2016, 42% fata de 49%, arata stare de neincredere in actuala clasa politica.De asemenea, nu trebuie uitat faptul ca Sandu a inregistrat o pierdere de voturi fata de 2016, atunci cand a luat 549 152 voturi, fata de acum, cand a obtinut 439 797. Chiar daca in 2016 Nastase nu a candidat si atunci a mai existat un candidat pe spatiul de dreapta, fostul premier Iurie Leanca, care a obtinut 44 065 voturi, chiar un pic mai mult decat a obtinut liderul PPDA acum, 43 924.Acesti indicatori arata faptul ca Maia Sandu nu mai este perceputa asa cum era acum cativa ani, ca "surpriza frumoasa", ea s-a erodat in acesti ani. Votul anti-Dodon a fost insa foarte puternic lucru care a ajutat-o pe candidata PAS Aceste lucruri reprezinta niste minusuri mari atunci cand vorbim in special de atragerea de voturi din alte bazine de vot decat cele ale Maiei Sandu, in special pe teritoriul Republicii Moldova. Exista riscul ca unii dintre votantii candidatilor din turul 1 sa nu mai participe la vot, tocmai din cauza nemultumirilor generale.Cu toate acestea, Maia Sandu pleaca ca favorita in fata presedintelui in functie si daca va reusi ca impreuna cu politicienii reuniti in "frontul anti-Dodon" sa mobilizeze electoratul de pe teritoriul Republicii Moldova, atunci va castiga.Dodon are ca atuuri in acest tur resursa primarilor PSRM, dar si cel al primarilor PDM care pot fi capacitati prin metode specifice. Chiar daca Filip a facut pasul la offside, nu inseamna ca si primarii din partidul sau vor face la fel. De asemenea, nu trebuie uitata Transnistria, dar si electoratul rusofon.Si presedintele in functie a pierdut voturi fata de acum 4 ani. Este clar ca si-a dezamagit propriul electorat, ca exista un sentiment negativ la adresa lui. Miscarile facute in ultima vreme, scoaterea ministrilor PDM din Guvern, declaratiile la adresa diasporei - "electorat paralel" - arata o disperare a acestuia. Imaginea lui Dodon pare cea a unui avion intrat in vrie, pe cale de a se prabusi.Putem anticipa deja faptul ca si intr-o varianta si in alta nu vom mai avea alegeri anticipate prea curand. Chiar daca Dodon si Maia Sandu au sustinut de-a lungul acestui an necesitatea alegerilor anticipate, acum aceasta varianta pare inchisa.PDM, Partidul Shor, PPDA nu au de ce sa mai intre intr-un astfel de exercitiu. Ultimele miscari de pe scena politica moldoveneasca ne arata ca partidele mici, ca PDM, incearca de pe acum sa isi maximizeze pozitia de negociere. Un grup de deputati a plecat de la Pro-Moldova si va infiinta partidul Pentru Moldova, incercand astfel sa isi pastreze pozitia si sa faca jocuri de culise.Andrei Nastase a realizat ca are un scor mic, ca nu mai este un vector care sa isi tracteze partidul si nu va mai putea intra in Parlament decat intr-o alianta cu PAS. Scorul insa mic nu ii va mai permite sa puna mari conditii.La toate acestea, se adauga si procedura Constitutionala extrem de greoaie.Daca Maia Sandu va castiga alegerile prezidentiale, atunci vom avea un efect de domino. S-ar putea coagula o majoritate parlamentara pentru daramarea Guvernului Chicu. Problema mare ar fi gasirea unei solutii de compromis pentru instalarea unui guvern nou, care sa aiba in spate o majoritate.S-ar ajunge la un echilibru fragil de putere. PSRM ar ramane principala forta parlamentara, Sandu ar fi presedintele Republicii, dar cu atributii extrem de reduse si s-ar putea creiona o formula guvernamentala a unei coalitii mai largi cu cateva obiective minimale.In aceasta situatie, Republica Moldova ar putea beneficia de un ajutor mai puternic al UE si al Romaniei, ar iesi din izolarea diplomatica.In cazul in care Dodon ar obtine un nou mandat de presedinte , ar incepe imediat nu nou joc de culise pentru obtinerea unei majoritati parlamentare, care sa permita mentinerea Guvernului Chicu. In aceste conditii, Dodon ar putea sa incerce sa pastreze puterea totala, guvernul sau, majoritatea in Parlament si sa isi consolideze pozitia.In aceste conditii, Dodon ar putea incerca sa isi atraga numarul de parlamentari necesari, cumparand la bucata deputati din alte formatiuni politice. Are de unde, iar in politica moldoveneasca s-a vazut ca se poate.Republica Moldova ar ramane in starea de izolare, in plan extern.Si intr-un caz si in celalalt, nu trebuie scoase din calcul negocierile care vor urma intre Germania si Federatia Rusa.Duminica vom verdea spre ce directie se va indrepta Republica Moldova. Spre Vest, prin alegerea Maiei Sandu, ca reprezentant al fortelor pro-europene sau spre Est, prin ramanerea in functie a actualului presedinte Igor Dodon Cristian Hrituc este consultant politic cu experienta in campanii electorale in Romania si in Republica Moldova, putind fi gasit si pe blogul sau Hrituc.ro